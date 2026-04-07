Panamá, 07 de abril del 2026

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    MOP

    El puente de las Américas será reabierto, pero con limitaciones

    Redacción de La Prensa
    El puente de las Américas será reabierto, pero con limitaciones
    Puente de las Américas. LP/Gabriel Rodríguerz

    El Ministerio de Obra Públicas (MOP) recomendó la reapertura del puente de las Américas, luego de la inspección realizada por el equipo interinstitucional, pero con limitaciones para cierto tipo de vehículos.

    Información en desarrollo...

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