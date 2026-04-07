El puente de las Américas será reabierto, pero con limitaciones

El Ministerio de Obra Públicas (MOP) recomendó la reapertura del puente de las Américas, luego de la inspección realizada por el equipo interinstitucional, pero con limitaciones para cierto tipo de vehículos.
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