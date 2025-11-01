El puente de Las Américas vuelve a brillar: encienden su nueva iluminación por las fiestas patrias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El puente de Las Américas volvió a iluminarse la noche de este viernes 31 de octubre, marcando el inicio oficial de las fiestas patrias.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) encabezó el acto de encendido de luces decorativas, parte del proyecto de mantenimiento y evaluación del puente, que ascienden a unos $5 millones.

El evento se realizó en el muelle del Puerto de Panamá, en Amador, desde donde los asistentes pudieron apreciar la iluminación tricolor que resalta los símbolos patrios sobre una de las estructuras más emblemáticas del país.

Durante la ceremonia, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó el valor histórico y simbólico del puente.

“Más que una estructura de acero y concreto, el Puente de Las Américas es un símbolo de unidad, progreso y soberanía para todos los panameños”.

El funcionarios subrayó que, tras más de una década sin iluminación decorativa, el puente “vuelve a brillar sobre el Canal de Panamá”, devolviendo a la ciudadanía la imagen luminosa de uno de los “íconos más queridos de la nación”.

“Hoy este puente se viste de gala, adornado con los colores de nuestra patria, para recordarnos que el espíritu panameño es una luz que nunca se apaga”, añadió.

El acto contó con la presencia del viceministro Iván De Ycaza, el secretario general Ricardo Icaza Huertas, el ministro de Desarrollo Agropecuario Roberto Linares, además de directores, jefes institucionales e invitados especiales.

El proyecto de mantenimiento del Puente de Las Américas, cuyo costo ronda los $5 millones, incluye trabajos de evaluación estructural, mejoras en seguridad e iluminación decorativa.