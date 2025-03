El puntaje de la certificación en medicina, clave para lograr una mejor plaza en el ‘Viva Voz’ para el internado médico

Exclusivo Suscriptores

Los salones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), ubicados en The Panamá Clinic, se llenaron de nervios y emoción ayer 19 de marzo de 2025, durante el esperado “Viva Voz” del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS). Este acto marcó un hito para los graduados de medicina, quienes, en función del puntaje obtenido en la prueba de certificación básica, pudieron acceder a una de las vacantes para su internado.

Este primer “Viva Voz” ofreció un total de 505 plazas para realizar el internado, de las cuales 220 fueron asignadas al Minsa y 285 a la CSS. Para los estudiantes, el internado es más que un trámite: es el paso definitivo para obtener la idoneidad necesaria que les permitirá ejercer como médicos generales en el futuro.

El ambiente estaba cargado de tensión y emoción mientras los graduados, provenientes de diversas universidades, esperaban en un amplio salón ser llamados según su puntaje. En cuanto se les nombraba, cada uno debía pronunciar en voz alta su nombre, número de cédula y el hospital elegido para realizar su internado. El primer año de internado se realiza en la ciudad de Panamá y el segundo en una región del interior del país, un reto que representa tanto un desafío como una oportunidad de crecimiento.

Wiston Reyes, graduado de la Facultad de Medicina de la UP, obtuvo este año el mejor puntaje en el examen de certificación básica de medicina con 95%. Este logro lo colocó en una posición privilegiada, permitiéndole escoger el hospital formador de su preferencia.

Mientras tanto, el resto de los graduados debió ajustar sus elecciones a la disponibilidad de plazas y ajustado a su puntaje en el examen de certificación, un proceso que, aunque competitivo, forma parte del camino hacia la especialización.

El director nacional de Docencia e Investigación de la CSS, Paulino Vigil De Gracia, explicó que de las 505 plazas, 218 fueron destinadas a médicos que, debido a la falta de cupos el año anterior, no pudieron ingresar. Estos médicos, a pesar de no haber obtenido los puntajes más altos, tuvieron la oportunidad de ser incluidos en esta asignación, un gesto de inclusión para aquellos que, por diversas razones, no lograron ingresar en la convocatoria pasada.

En total, unos 40 graduados de medicina no lograron una vacante en este “Viva Voz”, una cifra baja, considerando la alta demanda y el número limitado de plazas, subrayó el funcionario de la CSS. Sin embargo, para muchos de los futuros médicos, este acto representó más que la asignación de un puesto: fue el inicio de una carrera dedicada a la salud.

En el acto, graduados de medicina optaban por la Ciudad de la Salud, entidad que por primera vez recibirá a internos. También el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, el Hospital San Tomás, entre otros.

La certificación médica

Los resultados del examen de certificación básica en medicina, a los que La Prensa tuvo acceso La Prensa, revelaron que los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UP obtienen los mejores puntajes en comparación con otras universidades del país.

De acuerdo con el informe del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, entre 2014 y 2024 un total de 10,381 veces que los médicos graduados de universidades públicas y privadas de Panamá han presentado este examen. Solo 4,670 superaron la evaluación, que se aplica tres veces al año (enero, mayo y agosto).

Esta prueba, cuyo puntaje de aprobación de 41.5%, tiene como objetivo garantizar que los aspirantes al internado posean el conocimiento mínimo necesario para ejercer la medicina con seguridad y calidad. Sin embargo, los resultados reflejan que una proporción significativa de los graduados no alcanza el nivel mínimo requerido.