‘El que no trabaja, no cobra’: presidente Mulino advierte a educadores en paro

En su conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió con firmeza al reciente paro convocado por un sector del gremio docente, rechazando la medida por considerarla injustificada y perjudicial para los estudiantes y el país. El mandatario fue tajante: “El que no trabaja, no cobra”.

El jefe del Ejecutivo inició su intervención agradeciendo a los maestros que han seguido asistiendo a clases, destacando su compromiso con la educación pública y con los jóvenes del país. “Este país no está para pararlo por caprichos”, afirmó. Señaló que la verdadera forma de fortalecer la educación es a través del trabajo y la constancia, no mediante paralizaciones.

También reconoció a los padres de familia que enviaron a sus hijos a la escuela, valorando su conciencia cívica en un momento en que —según sus palabras— “ciertas acciones solo afectan a los más necesitados: los estudiantes”.

Mulino advirtió sobre el impacto negativo de los paros en los esfuerzos por cerrar la brecha de desigualdad educativa en el país. “Nuestros estudiantes de escuelas públicas están años luz atrás, en términos generales, de los estudiantes de escuelas privadas. No podemos hablar de equidad y al mismo tiempo permitir que se pierdan más días de clase”, puntualizó.

Durante la conferencia, también destacó el informe de la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, que reportó una asistencia cercana al 100% en el sector de la construcción, pese a los llamados a paralización. “Esto es muy importante”, dijo el mandatario, aludiendo a los esfuerzos del Gobierno por reactivar este sector con una nueva ley de incentivos y créditos preferenciales.

El presidente de la República cerró su intervención reiterando el mensaje de la ministra de Educación: “El que no ha trabajado, no va a cobrar”. Añadió que las huelgas deben ser financiadas por quienes las apoyan, no por el Estado. “Si alguien quiere irse a huelga, que lo haga, pero que la pague con su bolsillo”, sentenció.

Con estas declaraciones, el mandatario dejó claro que la prioridad del Gobierno es garantizar la continuidad de los servicios esenciales y el desarrollo del país, especialmente en sectores tan sensibles como la educación.

Ayer el primer día del paro de labores, convocado por un grupo de educadores del Frente de Acción Magisterial (FAM), la Unión Nacional de Educadores de Panamá (Unep) y la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (Unecep), concluyó con enfrentamientos entre docentes y unidades de control de multitudes de la Policía Nacional, luego de que un grupo de manifestantes cerraran la vía España, a la altura de la iglesia del Carmen.

Según el dirigente Armando Guerra, de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), los predios de la iglesia del Carmen han sido por muchos años el bastión de lucha de los educadores.

Indicó que, al salir a las marchas, utilizan las calles, pero en esta ocasión fueron “sitiados” por la policía. “No entendemos por qué, si la manifestación ha sido pacífica. No hemos roto un vidrio, ni tirado una piedra. Hemos sido respetuosos y, aun así, fuimos objeto de gases lacrimógenos. Esto solo enardece al resto de los docentes”.