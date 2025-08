El retrato de Ileana

In memoriam

La última vez que vi a Ileana Gólcher fue en el parque Benito Juárez. Estaba sentada en una banca, acompañada de su nieta Ileana. Me habló —como tantas otras veces— con dulzura y lucidez: me contó de su experiencia en la Caja de Seguro Social, de la buena disposición de los médicos y también de la cruda escasez de insumos y medicamentos.

Hablamos de la vida, de los libros, de la gente, del país que tanto nos duele. Y en medio de esa conversación, me lanzó una de sus bromas: “Tú eres el retrato de Dorian Gray”. Era su forma de decirme que el tiempo no me pasaba... pero lo cierto es que el tiempo se nos pasó a todas, y este martes 4 de agosto, Ileana partió.

Falleció apenas a días de inaugurarse una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá, un espacio que celebró tantas veces, al que acudía con entusiasmo, y donde defendía, sin tregua, la lectura como herramienta de libertad. Hay ausencias que duelen más por el momento en que ocurren, y esta es una de ellas.

Nos conocimos en la década de 1990, cuando fui su estudiante de Metodología de la Investigación en la Universidad de Panamá, junto a compañeros como Adis Urieta, Álvaro Alvarado, José Escobar, Mara Rivera, Zoraya Quintero, Daniel Domínguez y Aristides Cajar.

Años después, la volví a encontrar —y esta vez como colega— en uno de esos equipos que cohesionaba Herasto Reyes en La Prensa, donde el periodismo se hacía a pie, en la calle, desde la mirada social. Daniel, Aristides, Jorge Luis Sánchez, Rodrigo Noriega, Abdiel Zárate, Carlos Fong, Ana Benjamín, María José Ferrada y otros trotamundos del periodismo de múltiples miradas de aquí y de allá... todos compartimos esa etapa. Ileana se sumó con entusiasmo, como siempre: con su pasión por la educación, la cultura y los libros. No podía faltar. Amaba el pensamiento crítico tanto como la ternura.

Tenía un gran cariño por Herasto. Lo admiraba profundamente. Aunque su ausencia pesaba, ella nunca dejó de impulsar causas. Siempre estaba en algo: defendiendo una biblioteca, alentando a un estudiante a terminar su tesis, editando un nuevo libro o protestando contra la indiferencia del sistema. En 2022, la vi nuevamente en acción, envuelta en una de esas batallas culturales suyas: luchando por salvar los libros del Nido de Águilas. Era incansable.

Ileana nació el 7 de noviembre de 1954 en Changuinola, Bocas del Toro. Se formó en México y se especializó en Tecnología Educativa en el ILCE. Fue comunicadora social, profesora universitaria, investigadora, escritora, asesora, conferencista... pero por encima de todos sus títulos, fue una mujer que jamás se rindió ante el silencio. Dejó una huella imborrable en la educación panameña, sistematizó indicadores de cultura y comunicación cuando nadie más lo hacía, y sembró pensamiento donde muchos solo sembraban conformismo.

Hoy la despedimos con tristeza, sí, pero también con gratitud. Porque su vida fue una lección de coherencia, de generosidad y de lucha. Porque supo ponerle palabras a nuestras búsquedas. Y porque, en su memoria, lo justo es seguir insistiendo en un país que lea, que piense, que se cuide.

Gracias, Ileana.