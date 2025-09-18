El Roble de Aguadulce será sede de la estación de carga del tren Panamá–David–Frontera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El distrito de Aguadulce se prepara para convertirse en un punto clave del proyecto ferroviario Panamá–David–Frontera.

Durante una sesión del Consejo Municipal celebrada esta semana, los concejales conocieron los detalles de esta iniciativa que busca conectar las provincias con la capital e impulsar el desarrollo económico de la región.

Rolando Lay, director de Ingeniería de la Secretaría del Ferrocarril de Panamá, confirmó que la estación de carga de Aguadulce se ubicará en el corregimiento de El Roble.

Según explicó, esta terminal permitirá reactivar la economía del distrito y reducir la migración de su población hacia la ciudad de Panamá.

“Aguadulce es importante logísticamente para el país, por eso se contempló una estación de carga en El Roble, que ayudará a generar empleo y atraer inversión”, destacó Lay, quien estuvo acompañado por Ramiro Ochoa, abogado de liberación de vía.

El encuentro, presidido por el concejal Alfred Ledezma y con la presencia del alcalde Cristian Eccles y los 11 representantes de corregimiento, también contó con la supervisión de Henry Faarup, secretario del Ferrocarril de Panamá.

El proyecto

El tren recorrerá 475 kilómetros desde Panamá Pacífico hasta la frontera con Costa Rica, con 14 estaciones de pasajeros —incluyendo Albrook, La Chorrera, Penonomé, Divisa, Santiago, David y Paso Canoas— y tres de carga: Albrook, Bugaba y El Roble.

El sistema tendrá dos modalidades: un tren de pasajeros que alcanzará los 180 km/h y otro de carga con una velocidad de 100 km/h.

Lay subrayó que el ferrocarril conectará el 45% del territorio nacional y generará más de 50 mil empleos directos e indirectos. Además, podría convertirse en el primer tramo de una futura red ferroviaria centroamericana, fortaleciendo la posición de Panamá como centro logístico regional.

Interés local

Los concejales expresaron su respaldo a la obra y pidieron más información sobre los beneficios para la comunidad. El representante del corregimiento de El Cristo, David Ortiz, incluso solicitó evaluar la posibilidad de incluir una estación de pasajeros en Aguadulce para complementar la de carga.

Con la confirmación de El Roble como sede de la estación de carga, Aguadulce se perfila como un “nuevo polo de desarrollo en el interior del país”, según las autoridades locales.