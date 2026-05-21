‘El sistema perdió el norte’ y urge devolver la educación al estudiante: Molinar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Educación, Lucy Molinar, participó en el Foro Educación 2026, donde expertos en educación, empleabilidad, investigación y autoridades debatieron sobre los principales retos del sector educativo.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró que el sistema educativo panameño perdió su rumbo durante la última década y que la prioridad de su gestión es devolver al estudiante al centro de todas las decisiones pedagógicas y administrativas.

Durante su intervención en el Foro Educación 2026, organizado por La Prensa y la Fundación Banco General, la titular del Ministerio de Educación (Meduca) defendió la necesidad de transformar la cultura institucional, fortalecer el liderazgo escolar y atender la crisis emocional y social que enfrentan muchos estudiantes.

Molinar afirmó que, en los últimos diez años, el sistema educativo se desvió de su propósito esencial.

“Podemos escribir en el papel lo que sea, pero si no recuperamos el sistema educativo y lo ponemos al servicio de cada estudiante, perdemos el tiempo”, expresó.

La ministra relató que ha intervenido personalmente en casos de violencia escolar, incluidos estudiantes involucrados en peleas y pandillas, con el objetivo de comprender las causas detrás de sus conductas. Según dijo, estos episodios reflejan profundas carencias emocionales y familiares.

En uno de los casos mencionados, una estudiante que agredió a una docente confesó sentirse abandonada y sin control sobre su vida. “Nuestra juventud está creciendo en un ambiente donde hace falta mucha humanidad”, sostuvo.

Reforma educativa y cambio cultural

Molinar insistió en que la transformación del sistema no puede limitarse a cambios legales o administrativos, sino que requiere un cambio profundo en la cultura educativa.

En ese contexto, explicó que el Meduca impulsa la estrategia “Maestro por Vocación”, orientada a reforzar el rol humano y formador de los educadores.

También destacó la necesidad de una transformación orgánica del sistema, con participación de docentes, universidades y sector privado.

Como parte de la reorganización del sistema, la ministra anunció la reactivación de los consejos regionales de directores, que —según dijo— llevaban años sin reunirse.

“Que los directores de una región no se reúnan para revisar el estado de su región es terrible”, señaló.

Estos espacios buscan descentralizar decisiones y adaptar soluciones a las realidades de cada región educativa.

Durante su intervención, Molinar recordó la experiencia de la provincia de Herrera, donde un plan piloto implementado desde 2011 introdujo maestros por especialidad en primaria a partir de cuarto grado.

Según explicó, este modelo mejoró el rendimiento académico y posteriormente fue respaldado por resultados en evaluaciones internacionales como la prueba PISA.

Currículo, redes docentes y vínculo con el entorno

La ministra informó que se retomaron los congresos por especialidad, con participación de universidades, docentes y sector privado, para actualizar contenidos académicos.

“De nada sirve enseñar bien matemáticas o ciencias si eso no le sirve al estudiante para la vida”, afirmó.

También destacó la creación de redes de docentes por especialidad para identificar vacíos de aprendizaje y mejorar la articulación entre primaria y secundaria.

Inteligencia artificial y rol del docente

Molinar abordó el impacto de la inteligencia artificial en la educación y señaló que, aunque la tecnología transformará el aprendizaje, el maestro sigue siendo insustituible.

Relató su participación en una experiencia con un avatar educativo impulsado por inteligencia artificial y señaló que el debate global gira en torno a la posible sustitución del docente.

“La conclusión fue que el maestro no se reemplaza jamás”, afirmó.

La ministra Lucy Molinar afirmó que las reformas educativas y constitucionales deberán respetar la autonomía universitaria, incluida la de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), pero advirtió que la calidad académica “tiene que ser revisable”. Señaló que la ley actual… pic.twitter.com/fYNehRwfYr — La Prensa Panamá (@prensacom) May 20, 2026

Escuelas como espacios de vida

La ministra defendió el fortalecimiento de actividades culturales, deportivas y artísticas para convertir las escuelas en espacios de convivencia y desarrollo.

Mencionó programas de música, teatro, deporte y bandas escolares, así como casos de estudiantes que han superado limitaciones sociales para destacar en competencias nacionales.

“Queremos que la escuela vuelva a vibrar”, dijo.

Lectura, creatividad y Congreso de la Lengua

Molinar informó la reactivación del Festival Nacional de Cuentos como estrategia para fortalecer la comprensión lectora y la escritura.

Advirtió que muchos estudiantes presentan dificultades para entender lo que leen y que la única forma de mejorar es mediante la práctica constante.

Además, confirmó el respaldo del Instituto Cervantes y la Real Academia Española, y anunció que Panamá será sede de un futuro Congreso Mundial de la Lengua Española.

Críticas al sistema y llamado urgente

En el plano administrativo, la ministra aseguró que encontró una estructura marcada por irregularidades y prácticas clientelistas.

“Heredamos una institución donde todo era una fuente de negocios”, afirmó.

También criticó que muchos proyectos educativos hayan respondido a intereses particulares y no a una visión nacional.

“Lo que es para una escuela tiene que ser para todas”, subrayó.

En el cierre de su intervención, Molinar hizo un llamado urgente a priorizar a los estudiantes por encima de intereses políticos o sectoriales.

“Si no actuamos ya, corremos el riesgo de perder como sociedad”, advirtió.

Al finalizar su presentación, enfatizó que la transformación educativa debe basarse en la empatía, la formación humana y la reconstrucción del sentido de comunidad dentro de las escuelas.