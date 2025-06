El último llamado del Meduca: docentes deben regresar a las aulas este 23 de junio

El futuro de los docentes en huelga será definido este lunes 23 de junio. A pesar de los reiterados llamados del Ministerio de Educación (Meduca) a retornar a las aulas, muchos educadores no han atendido la convocatoria, lo que ha generado preocupación en el Ejecutivo de cara al inicio del segundo trimestre escolar.

La viceministra de Educación, Agnes De León, hizo nuevamente un llamado a todos los docentes del sistema educativo nacional a reincorporarse a sus labores a partir de mañana lunes, cuando se dará inicio al segundo trimestre del calendario escolar 2025.

Durante un mensaje dirigido a la comunidad educativa, De León aseguró que el Ministerio de Educación mantiene su compromiso de no tomar represalias contra ningún docente que decida retornar a su centro educativo, subrayando que el principal objetivo es garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.

“Nuestro deber es con los alumnos y su proceso de enseñanza-aprendizaje. Nadie perderá su trabajo si regresa. A todos los docentes que han retornado se les resolverá su situación administrativa a partir de la fecha de reingreso”, afirmó la viceministra.

De León también explicó que el Meduca está trabajando para regularizar los casos de licencias sin sueldo que aparecen en el sistema, y exhortó a los docentes a no dejarse confundir por información falsa o malintencionada que circula por medios no oficiales. “Docente, no te dejes engañar. Infórmate únicamente a través de las cuentas oficiales del Ministerio de Educación”, agregó.

El mensaje concluyó con una expresión de confianza en el reencuentro con los maestros: “Nos vemos el lunes”, dijo la viceministra.

Los docentes están en paro desde el pasado 23 de abril en rechazo a la Ley 462, que realizó cambios en el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social.

De hecho, en conferencia de prensa el viernes 20 de junio, los dirigentes gremiales manifestaron que no retornarán a las aulas mañana.