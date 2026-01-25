Panamá, 25 de enero del 2026

    ASISTENCIA ECONÓMICA

    El último pago del PASE-U 2025: qué provincias cobrarán desde este 26 de enero

    Los desembolsos se realizarán de manera escalonada durante la semana y continuarán el lunes 2 de febrero, de acuerdo con la planificación logística de la institución.

    Aleida Samaniego C.
    El Ifarhu exhortó a padres de familia, acudientes y estudiantes a verificar con anticipación su estatus académico para evitar contratiempos. Archivo

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que a partir de este lunes 26 de enero de 2026 iniciará el tercer y último pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente al año 2025, beneficiando a miles de estudiantes del sistema educativo oficial en todo el país.

    Los desembolsos se realizarán de manera escalonada durante la semana y continuarán el lunes 2 de febrero, de acuerdo con la planificación logística de la institución.

    El director general del Ifarhu, Carlos Godoy, informó que los pagos mediante cheques podrían comenzar en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, sin descartar que otras regiones se incorporen conforme avance el cronograma.

    En la provincia de Coclé, los pagos se efectuarían en la Agencia Regional de Aguadulce y la Dirección Provincial de Coclé; en Herrera, en la Agencia Regional de Ocú y la Dirección Provincial de Herrera; y en Los Santos, en la Dirección Provincial de esa provincia.

    La institución advirtió que el beneficio puede ser suspendido o cancelado por causas como la reprobación del grado en dos ocasiones (en educación primaria), la inasistencia escolar, la expulsión del centro educativo, el uso indebido de los fondos, la falsificación de documentos, infracciones penales con sentencia en firme, el traslado a centros privados no elegibles o la inasistencia a la obligatoria Escuela para Padres.

    Por ello, el Ifarhu exhortó a padres de familia, acudientes y estudiantes a verificar con anticipación su estatus académico para evitar contratiempos durante este último desembolso del PASE-U 2025.

