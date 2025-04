El viacrucis de los pacientes por conseguir los medicamentos en el seguro social

Exclusivo Suscriptores

Paciencia, dinero para el pasaje y tiempo. Eso es lo mínimo que necesita un asegurado de la Caja de Seguro Social (CSS) retirar sus medicamentos. Pero, a veces, ni con eso basta. La escasez y dispersión de fármacos obligan a los pacientes a recorrer varias instalaciones en una auténtica odisea para obtener su tratamiento.

Fermina González, residente de San Miguelito, lo sabe bien. Durante tres días consecutivos recorrió varias farmacias en busca de sus medicamentos esenciales: gabapentina, levotiroxina sal sódica, latanoprost y un inhalador para el asma.

El primer día, con energía y esperanza, llegó temprano a la Unidad Local de Atención Primaria de Salud (Ulaps) de San Cristóbal, Río Abajo. Después de esperar 20 minutos en fila, la desilusión llegó rápido: los medicamentos estaban agotados. Sin perder tiempo, tomó un transporte hasta la policlínica Manuel María Valdés, en Paraíso, San Miguelito. Otra fila, otra espera y la misma respuesta. Su jornada terminó sin resultados, pero con el cansancio acumulado.

El segundo día, confiando en la información recibida en atención al asegurado, se dirigió al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, en la vía Transístmica. Sin embargo, una vez allí, se enteró de que los medicamentos se habían agotado poco antes de su llegada. La siguiente parada fue la policlínica Manuel Ferrer Valdés, en calle 25, El Marañón. Finalmente, una pequeña victoria: allí pudo conseguir la gabapentina y la levotiroxina. Pero su lista aún no estaba completa.

Con la información de que en la policlínica Presidente Remón, en calle 17, estaban disponibles las gotas de latanoprost, se dirigió hasta allí. Efectivamente, logró retirar la receta, pero el inhalador para el asma seguía sin aparecer.

El tercer día fue el final de su travesía. En calle 25 y luego en calle 17, pudo retirar las gotas oftálmicas necesarias para el control del glaucoma. Para ello, debió llevar un envase con hielo suficiente para no interrumpir la cadena de frío que requieren. Sin embargo, un último obstáculo apareció: el inhalador no pudo ser tramitado porque la policlínica Presidente Remón no tiene el sistema electrónico necesario para procesar su receta digital.

Ya exhausta, Fermina decidió detener la búsqueda. Desde atención al asegurado le informaron que el medicamento estaba disponible en la nueva policlínica de San Antonio o en la JJ Vallarino, pero su respuesta fue contundente: “El pasaje se acabó”. En un mes, tendrá que repetir el mismo viacrucis para conseguir su próxima remesa de medicinas.

Mi padre lleva 22 días internado en la UCI del Complejo de la CSS y el trato de médic@s y enfermeras ha sido extraordinario en medio de una situación tan difícil. Sin embargo, la falta de medicamentos e insumos sigue siendo un desastre.



Hoy me pidieron que comprara

🧵 — 🏳️‍🌈Claudya Carolina (@ClaudyaCarolina) February 3, 2025

Para el director general de la CSS, Dino Mon, la situación de los medicamentos es compleja. Destacó que el abastecimiento de medicinas en la institución es del 95%; sin embargo, aún existen problemas logísticos que dificultan su disponibilidad inmediata en algunas policlínicas.

Según Mon, hay “errores de distribución”, ya que, en muchos casos, los medicamentos están en los depósitos, pero no llegan a tiempo a las farmacias de las policlínicas debido a fallos en la programación de entrega o problemas de transporte.

El director de la CSS destacó que se está instalando el nuevo Sistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (Salmi), una herramienta informática implementada con el objetivo de mejorar la gestión de medicamentos e insumos, lo que permitirá un control más eficiente y la optimización de la distribución y reposición.

“El sistema Salmi busca mejorar la gestión de inventarios y evitar el desabastecimiento, permitiendo conocer en tiempo real qué medicamentos hay disponibles y dónde se encuentran”, afirmó Mon.

No obstante, muchos asegurados siguen padeciendo el viacrucis de conseguir medicinas, en medio de nuevas plataformas que cada administración ha implementado.

“Con la puesta en marcha de este sistema en línea, ya puedo saber dónde está la falla y hacer el llamado de atención. Esto es todo un proceso: desde traer el medicamento, que logística lo lleve a la farmacia y que la farmacia lo solicite a tiempo, para que cuando llegue el asegurado esté disponible”, explicó Mon.

Otro aspecto que también es lento son las licitaciones y la entrega de los proveedores. Mon manifestó que, aunque se han realizado licitaciones para comprar medicamentos, algunos proveedores no han entregado los productos a tiempo, lo que genera retrasos de hasta 45 días.

En cuanto a los medicamentos especializados para tratar enfermedades raras o crónicas, aún no están completamente abastecidos debido a procesos de compra lenta y licitaciones desiertas, lo que obliga a volver a licitar.

Se trata de una lista de 22 medicamentos para enfermedades hematológicas, neurológicas e infecciosas, con una inversión de $46,860,619. Esta es la primera convocatoria de la Licitación de Precio Único de este 2025 que realiza la CSS.