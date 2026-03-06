Panamá, 06 de marzo del 2026

    Primera casa de estudios

    Elecciones en la Universidad de Panamá: el 9 de marzo abre el período de postulaciones

    Henry Cárdenas P.
    El proceso para escoger a las próximas autoridades de la Universidad de Panamá, desde rector hasta directores de centros regionales, empieza este lunes 9 de marzo, confirmó este viernes la primera casa de estudios superiores.

    El Organismo Electoral Universitario lanzó oficialmente la convocatoria para participar en el período de postulaciones que se desarrollará del 9 de marzo al 13 de abril de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

    Se adelantó que la admisión preliminar de las candidaturas iniciará el próximo 20 de abril.

    Las elecciones para escoger al próximo rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de los centros regionales universitarios se llevarán a cabo el día 1 de julio de 2026.

    El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, quien no buscará la reelección, reiteró el llamado a la comunidad universitaria a que los automóviles y demás bienes y recursos de la institución no deben utilizarse para actividades de proselitismo electoral.

    Según el calendario divulgado, el proceso electoral comprende 16 facultades y 9 centros regionales universitarios del país.

    Facultades que participan en el proceso

    • Administración de Empresas y Contabilidad

    • Administración Pública

    • Arquitectura y Diseño

    • Bellas Artes

    • Ciencias Agropecuarias

    • Ciencias de la Educación

    • Derecho y Ciencias Políticas

    • Economía

    • Medicina

    • Farmacia

    • Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

    • Enfermería

    • Odontología

    • Humanidades

    • Medicina Veterinaria

    • Informática, Electrónica y Comunicación

    Cabe recordar que en las facultades de Comunicación Social, Psicología e Ingeniería se realizará posteriormente.

    Elecciones en centros regionales

    • Azuero

    • Bocas del Toro

    • Coclé

    • Colón

    • Darién

    • Los Santos

    • Veraguas

    • Panamá Oeste

    • San Miguelito

    Pueden ejercer el derecho al voto los profesores con tres o más años de antigüedad y organización académica activa, los administrativos con nombramiento permanente y al menos cinco años de servicio, y los estudiantes regulares que hayan matriculado antes del 30 de septiembre de 2025 y aparezcan en el registro electoral final.

