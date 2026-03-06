Elecciones en la Universidad de Panamá: el 9 de marzo abre el período de postulaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proceso para escoger a las próximas autoridades de la Universidad de Panamá, desde rector hasta directores de centros regionales, empieza este lunes 9 de marzo, confirmó este viernes la primera casa de estudios superiores.

El Organismo Electoral Universitario lanzó oficialmente la convocatoria para participar en el período de postulaciones que se desarrollará del 9 de marzo al 13 de abril de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Se adelantó que la admisión preliminar de las candidaturas iniciará el próximo 20 de abril.

Las elecciones para escoger al próximo rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de los centros regionales universitarios se llevarán a cabo el día 1 de julio de 2026.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, quien no buscará la reelección, reiteró el llamado a la comunidad universitaria a que los automóviles y demás bienes y recursos de la institución no deben utilizarse para actividades de proselitismo electoral.

Según el calendario divulgado, el proceso electoral comprende 16 facultades y 9 centros regionales universitarios del país.

Facultades que participan en el proceso

Administración de Empresas y Contabilidad

Administración Pública

Arquitectura y Diseño

Bellas Artes

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Educación

Derecho y Ciencias Políticas

Economía

Medicina

Farmacia

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

Enfermería

Odontología

Humanidades

Medicina Veterinaria

Informática, Electrónica y Comunicación

Cabe recordar que en las facultades de Comunicación Social, Psicología e Ingeniería se realizará posteriormente.

Elecciones en centros regionales

Azuero

Bocas del Toro

Coclé

Colón

Darién

Los Santos

Veraguas

Panamá Oeste

San Miguelito

Pueden ejercer el derecho al voto los profesores con tres o más años de antigüedad y organización académica activa, los administrativos con nombramiento permanente y al menos cinco años de servicio, y los estudiantes regulares que hayan matriculado antes del 30 de septiembre de 2025 y aparezcan en el registro electoral final.