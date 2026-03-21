Panamá, 21 de marzo del 2026

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    Caja de Seguro Social

    Elevadores sin instalar en el Complejo Dr. Arnulfo Arias: solo uno funciona

    Los nuevos ascensores, que deben reemplazar los equipos actuales, permanecen en el área de estacionamientos del centro hospitalario, aún sin ser instalados. La CSS informó que el primero estaría listo a finales de febrero.

    Aleida Samaniego C.
    Elevadores sin instalar en el Complejo Dr. Arnulfo Arias: solo uno funciona
    Los nuevos elevadores permanecen tapados con unas lonas en los estacionamientos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid desde hace semanas. Una imagen fue tomada en febrero (izquierda) y la otra este mes de marzo (derecha). Fotos: Elysée Fernández.

    Pacientes, familiares y personal de salud del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid , ubicado en la vía Transístmica, continúan enfrentando dificultades para desplazarse dentro de este centro hospitalario, uno de los más concurridos del país.

    +info

    Bajo lonas: nuevos elevadores del Complejo Hospitalario están sin instalarseDe febrero a septiembre: así será la instalación de los nuevos ascensores del Complejo Hospitalario de la CSS

    Durante una visita realizada esta semana por La Prensa, se constató que, de los tres elevadores del área principal, solo uno se encontraba en funcionamiento, lo que complica la movilidad de pacientes, visitantes y trabajadores.

    Los nuevos ascensores, que deben reemplazar los equipos actuales, permanecen en el área de estacionamientos del complejo, aún sin ser instalados.

    Elevadores sin instalar en el Complejo Dr. Arnulfo Arias: solo uno funciona
    Los pacientes y familiares son los más afectados. Foto/Elysée Fernández

    Según la Caja de Seguro Social (CSS), el hospital cuenta con un calendario de trabajo para la instalación de cinco elevadores nuevos, anunciado en febrero, con el objetivo de mejorar la movilidad de pacientes, colaboradores y visitantes, especialmente adultos mayores y personas con movilidad reducida.

    La directora nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo de la CSS, Yariela de De Sanctis, explicó en una entrevista concedida al programa 180 Minutos de Radio Red que el primer ascensor debía instalarse a finales de febrero. Sin embargo, al 16 de marzo, durante el recorrido de este medio, no se observaban avances en la instalación.

    Según el cronograma de la institución, el segundo elevador está programado para el 30 de marzo, el tercero en junio, el cuarto en julio y el quinto en septiembre de 2026, fecha prevista para la culminación del proyecto.

    La administración de la CSS había informado en septiembre de 2025 que los nuevos ascensores ya habían sido licitados y adjudicados. No obstante, su instalación depende del proveedor encargado del suministro y montaje, lo que ha prolongado la espera.

    De De Sanctis señaló que el proceso no es inmediato, ya que implica evaluaciones técnicas, certificaciones y coordinación con distintas áreas responsables de la infraestructura hospitalaria.

    El problema de los ascensores no se limita al Arnulfo Arias Madrid. Según la funcionaria, el estado de los ascensores en las instalaciones de la CSS en todo el país es “deplorable”. De los aproximadamente 97 equipos distribuidos en hospitales, policlínicas y otras unidades médicas, varios presentan fallas graves que requieren atención urgente. En total, 22 elevadores deben ser reemplazados, de los cuales siete corresponden al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, lo que refleja la magnitud del problema.

    Cinco de los nuevos elevadores del Complejo ya se encuentran en el lugar, aunque su instalación aún depende de revisiones técnicas y gestiones administrativas internas. Los otros dos equipos pendientes todavía no han llegado.

    La CSS espera que, una vez instalados los nuevos ascensores, se reduzcan los tiempos de espera y se mejore la circulación dentro del centro hospitalario.

    Elevadores sin instalar en el Complejo Dr. Arnulfo Arias: solo uno funciona

    Mientras tanto, pacientes y trabajadores deben adaptarse a las limitaciones de contar con solo un elevador operativo en un centro que atiende a miles de personas diariamente.

    La situación afecta principalmente a adultos mayores, personas con movilidad reducida y quienes requieren desplazarse entre los distintos pisos del hospital para consultas, procedimientos y visitas. La falta de elevadores funcionales genera congestión en los pasillos, demoras en la atención y dificultades para el personal de salud, que debe trasladar equipos y suministros entre áreas.

    Con la implementación de los nuevos ascensores, la CSS busca reforzar la gestión de infraestructura hospitalaria, garantizar la accesibilidad y mejorar la experiencia de pacientes, familiares y colaboradores, al tiempo que reduce los riesgos derivados de la circulación limitada dentro del complejo hospitalario más grande del país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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