Panamá, 29 de enero del 2026

    |
    TRAGEDIA EN GUATEMALA

    Embajada da asistencia a panameños tras accidente en el lago de Atitlán en Guatemala

    La Embajada de Panamá brinda asistencia consular tras un accidente en Guatemala ocurrido el 27 de enero, que dejó dos panameñas fallecidas en el lago de Atitlán.

    Aleida Samaniego C.
    La embarcación con pasajeros de nacionalidad panameña se volcó en el lago de Atitlán, Guatemala. Imagen tomada de redes

    La Embajada de la República de Panamá en Guatemala informó que brinda seguimiento y asistencia consular tras el accidente ocurrido el 27 de enero, en horas de la mañana, en el lago de Atitlán, departamento de Sololá, que involucró a una embarcación turística con pasajeros panameños.

    Tragedia en lago de Atitlán en Guatemala: Dos panameñas muertas y un capitán detenido

    De acuerdo con un comunicado oficial de la Cancillería panameña, la Embajada, a través de su Comisión Consular, se mantiene en comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas encargadas de la investigación del suceso, así como con los familiares de las personas afectadas, a quienes se les está ofreciendo la asistencia consular correspondiente.

    Según la información preliminar proporcionada por las autoridades locales, la embarcación volcó mientras realizaba el trayecto entre Panajachel y Santa Cruz La Laguna, presuntamente debido a fuertes ráfagas de viento asociadas al fenómeno climático conocido como Xocomil.

    Como resultado del accidente, se confirmó el fallecimiento de dos ciudadanas panameñas.

    La Embajada de Panamá informó que las autoridades guatemaltecas mantienen activos los operativos de búsqueda y rescate en la zona, con el objetivo de ubicar a una persona que presuntamente viajaba en la embarcación al momento del accidente y cuyo paradero aún no ha sido confirmado.

    Asimismo, el comunicado señala que las autoridades locales procedieron con la captura del capitán de la embarcación para fines de investigación y ordenaron la suspensión temporal de la navegación en el lago de Atitlán, como medida preventiva mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

    La representación diplomática panameña reiteró que continuará dando seguimiento al caso y coordinando con las autoridades guatemaltecas todas las acciones necesarias para salvaguardar los derechos y el bienestar de los ciudadanos panameños involucrados. También indicó que la información sobre el incidente se mantiene en desarrollo y será actualizada conforme avancen las investigaciones oficiales.

    La Cancillería de Panamá destacó la importancia de respetar los protocolos de seguridad en actividades turísticas y señaló que la Embajada permanecerá atenta a cualquier requerimiento adicional de apoyo consular que sea necesario.

