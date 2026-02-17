Panamá, 17 de febrero del 2026

    CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO

    Embajada de China celebra el Año del Caballo 2026 y su legado histórico en Panamá

    El 17 de febrero inicia el Año Nuevo Lunar 2026, Año del Caballo Bingwu, símbolo de progreso, vitalidad y éxito. En Panamá se celebrará con danzas tradicionales, gastronomía y actividades culturales que unen a ambas naciones.

    Aleida Samaniego C.
    El Año del Caballo de Fuego ocurre cada 60 año. Ilustración generada por IA

    Este 17 de febrero marca el inicio oficial del Año Nuevo Lunar 2026, correspondiente al Año del Caballo Bingwu, informó la Embajada de la República Popular China en Panamá, que extendió un mensaje oficial al pueblo panameño con motivo de la celebración.

    La embajadora Xu Xueyuan destacó el significado cultural del nuevo ciclo lunar y su simbolismo, tanto en China como en Panamá. “Queridos amigos panameños, el año lunar 2026 es el año del caballo. Su primer día es el 17 de febrero. En China, el caballo es muy querido. Le presenta energía, esfuerzo y frescura para seguir adelante”, expresó la diplomática.

    Xu Xueyuan señaló que el caballo simboliza progreso, vitalidad y éxito, valores que también encuentran eco en la tradición panameña. “El caballo también es muy querido en Panamá. Las cabalgadas en Santa Fe o en Boquete, los paseos a caballo en la playa, en las islas Pellas o en Buena Ventura atraen a muchos visitantes. Y las escaleras en el hipódromo Presidente Remón Cantera siempre son emocionantes”, agregó.

    Además, la embajadora resaltó el vínculo lingüístico y simbólico entre ambos países: “El caballo también une a China y Panamá. En el nombre chino de Panamá, aparece el carácter ‘mǎ’, que significa caballo”.

    La diplomática recordó que hace 171 años llegaron los primeros migrantes chinos a Panamá, quienes participaron en la construcción del ferrocarril interoceánico, conocido como el “caballo de oro”.

    La sede diplomática reiteró su saludo oficial: “Ha llegado el Año del Caballo Bingwu. Con motivo del Año Nuevo chino, la Embajada de China en Panamá extiende sus más sinceros deseos festivos al amigo pueblo panameño”.

    El Año Nuevo Chino, también denominado Festival de Primavera, se celebra durante 15 días y culmina con el Festival de los Faroles.

    En Panamá, las actividades suelen concentrarse en fines de semana con presentaciones culturales, danzas del dragón y del león, exhibiciones gastronómicas y eventos públicos en la capital, consolidándose como una celebración multicultural que forma parte del calendario cultural del país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


