Embajada de Corea del Sur anuncia próxima convocatoria de becas GKS para estudiantes panameños

La embajada de Corea del Sur en Panamá anunció la apertura de la convocatoria de 4 becas para estudios dirigidas a estudiantes extranjeros interesados en cursar maestrías, doctorados y programas de posdoctorado en universidades del país asiático.

El proceso de selección se desarrollará en tres etapas, siendo la primera fase gestionada a través de la sede diplomática en Panamá.

Los aspirantes deberán presentar su postulación entre el jueves 12 de febrero a las 11:00 a.m. y el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 6:00 p.m., mediante el Sistema Integral de Estudios en Corea (Study in Korea), donde deberán completar el formulario en línea y cargar la documentación requerida.

La Embajada precisó que, tras el registro en la plataforma digital, los postulantes deberán seguir todo el procedimiento de solicitud.

En caso de que la universidad elegida solicite documentos adicionales, como portafolios u otros requisitos específicos, estos deberán ser gestionados directamente con la institución académica correspondiente.

Los candidatos que superen la revisión documental serán notificados a inicios de marzo de 2026 para participar en una entrevista en inglés, correspondiente a la primera etapa del proceso.

El resultado de esta fase será comunicado de manera individual por correo electrónico o llamada telefónica.