Embarazo adolescente: la tasa de fecundidad disminuye, pero el reto continúa

Panamá registra una disminución sostenida en la tasa de fecundidad adolescente (TEFA), según Celade. Aunque los embarazos en jóvenes de 10 a 19 años han bajado más del 50% en la última década, persisten desigualdades territoriales y desafíos sociales, educativos y económicos.

Panamá ha logrado una reducción sostenida en la tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA), según el más reciente informe “América Latina y el Caribe ante la baja fecundidad: tendencias y dinámicas emergentes” del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), organismo adscrito a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El reporte ubica al país entre las naciones de América Latina que han conseguido un descenso notable en los nacimientos de mujeres de entre 10 y 19 años.

Este logro representa un avance importante en salud pública y prevención, pero no significa que el embarazo adolescente haya desaparecido. El fenómeno sigue afectando a miles de jóvenes cada año, con profundas implicaciones sociales, educativas y económicas.

¿Qué es la TEFA y por qué importa? La TEFA es un indicador demográfico que mide la cantidad de nacimientos por cada mil adolescentes de entre 10 y 19 años en un período determinado. A diferencia de los números absolutos, que solo indican cuántos casos ocurrieron, la TEFA permite evaluar la incidencia proporcional de embarazos en relación con el tamaño de la población adolescente, lo que da una visión más precisa del fenómeno.

Este indicador forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y es fundamental para comparar tendencias entre países, evaluar el impacto de políticas públicas en salud sexual y reproductiva y planificar programas de prevención que respondan a las necesidades específicas de adolescentes y jóvenes.

Avances en la última década

Entre 2015 y 2023, Panamá logró una reducción sostenida y significativa en la TEFA, reflejando avances importantes en prevención y acceso a servicios de salud. El descenso más notable se observa en el grupo de 15 a 19 años, cuya tasa cayó de 84.0 a 45.7, lo que representa una disminución de casi el 46% en menos de una década. En el grupo de 10 a 14 años, la fecundidad infantil se redujo a la mitad, pasando de 3.4 a 1.7.

Estas cifras reflejan no solo la efectividad de las políticas de educación sexual y planificación familiar, sino también un cambio gradual en la percepción social sobre la maternidad temprana y la importancia de que las adolescentes puedan continuar su desarrollo educativo y personal sin interrupciones por embarazos no planificados.

En tanto, las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa) muestran que, en 2014, se registraron 10,735 embarazos en adolescentes; en 2024, la cifra bajó a 5,133, una reducción superior al 50%. Entre 2021 y 2024, se acumularon 27,953 embarazos en niñas y adolescentes, con un promedio anual de seis a siete mil casos.

Si bien estos números reflejan una mejora significativa desde el punto de vista demográfico, el embarazo adolescente sigue siendo un problema estructural que afecta directamente la continuidad educativa, reduce oportunidades laborales futuras y, en muchos casos, perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social. La caída en la TEFA es un indicador positivo, pero la magnitud del desafío social aún requiere atención.

Panamá en el contexto regional

En América Latina, la fecundidad adolescente históricamente ha sido alta, situando a la región entre las más afectadas del mundo. Según el Celade, Panamá, junto con Argentina, Chile, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica, ha logrado avances sostenidos en la reducción de la TEFA, especialmente a partir de 2021.

Este período coincide con la implementación de políticas públicas orientadas a la planificación familiar, educación sexual integral y ampliación del acceso a servicios de salud reproductiva. La combinación de estos factores ha permitido que el país comience a revertir una tendencia histórica de embarazos adolescentes, consolidando su posición como un ejemplo regional en políticas de salud sexual y reproductiva.

El reconocimiento regional de Panamá subraya la importancia de un enfoque integral: la reducción de la TEFA no depende únicamente de servicios de salud, sino de la coordinación entre educación, familia, comunidad y Estado, asegurando que las adolescentes tengan información y recursos para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad.

Lea el informe completo:

Brechas territoriales: la desigualdad persiste

A pesar de los avances, el embarazo adolescente no se distribuye de manera uniforme en el país. Las regiones con mayor incidencia continúan siendo la provincia de Panamá y la comarca Ngäbe-Buglé. En 2023, se reportaron 2,263 embarazos adolescentes en la provincia de Panamá y 1,844 en la comarca. En 2022, Ngäbe-Buglé superó a la capital con 2,019 casos frente a 1,545.

Estas disparidades reflejan condiciones de vulnerabilidad social, barreras culturales y acceso limitado a servicios de salud, así como deficiencias en la educación sexual integral. En comunidades indígenas y zonas rurales, las diferencias interculturales y socioeconómicas influyen de manera determinante en el acceso a información y métodos anticonceptivos.

El crecimiento de la población en edad reproductiva también incide en los números absolutos: aunque la tasa disminuya, el tamaño de la población joven puede mantener cifras elevadas, especialmente en regiones con alta densidad de adolescentes.

Estrategias del Minsa

Según Geneva M. González, jefa nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la reducción de la TEFA se atribuye a un plan intensivo implementado desde 2021, que actualmente forma parte de un programa permanente de accesibilidad y consejería para adolescentes.

Actualmente, Panamá cuenta con más de 130 Servicios de Salud Amigables para Adolescentes, incluidos los coordinados con la Caja de Seguro Social. En estos espacios se ofrece orientación confidencial, planificación familiar y acceso a métodos anticonceptivos modernos. Además, se desarrollan programas de empoderamiento juvenil y jornadas comunitarias en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y promover la educación sexual integral.

González aclara que los datos oficiales no respaldan versiones de un repunte reciente en la TEFA; la tendencia descendente es clara y responde a políticas públicas sostenidas y de largo plazo.

La comarca Ngäbe Buglé continúa figurando entre las regiones del país con mayor número de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Entre 2021 y 2023 se registraron 5,540 casos en este grupo etario, según cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa). Archivo

Natasha Dormoi, coordinadora de AIDS Healthcare Foundation (AHF Panamá), destaca que el embarazo adolescente es un fenómeno multifactorial, relacionado con pobreza multidimensional, deserción escolar, inequidades territoriales, violencia sexual y falta de educación sexual integral.

Dormoi enfatiza que mientras no se aborden estas desigualdades estructurales, miles de adolescentes seguirán enfrentando maternidades tempranas. La reducción de la TEFA es un indicador alentador, pero no resuelve por sí sola las barreras sociales y culturales que perpetúan la maternidad precoz.

Impacto social y educativo

El embarazo adolescente tiene consecuencias que van más allá de la salud. Afecta directamente la continuidad educativa, ya que muchas adolescentes interrumpen o abandonan la escuela. Esto, a su vez, limita las oportunidades laborales futuras, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión social. En términos culturales, la maternidad temprana puede reforzar roles de género tradicionales y limitar la participación de las jóvenes en espacios de decisión dentro de sus comunidades.

Por ello, los expertos coinciden en que reducir la TEFA es solo un paso inicial. Para lograr un cambio real y sostenible, es necesario fortalecer la educación sexual integral, garantizar el acceso equitativo a servicios de salud y promover programas de empoderamiento que permitan a las adolescentes continuar su desarrollo personal y profesional.

Más que una cifra: un desafío social

La reducción de la TEFA en Panamá es un avance demográfico significativo y un reflejo de políticas públicas efectivas. Sin embargo, el embarazo temprano sigue siendo un desafío complejo que trasciende el ámbito sanitario, requiriendo la participación activa del sistema educativo, las familias, las comunidades y el Estado.

El reto de fondo es transformar las condiciones sociales, económicas y culturales que perpetúan la maternidad precoz, asegurando que cada adolescente pueda tomar decisiones informadas sobre su vida reproductiva y tener acceso a oportunidades de desarrollo. La sostenibilidad del descenso dependerá de mantener estrategias de prevención, fortalecer la educación sexual integral y garantizar servicios de salud reproductiva equitativos en todo el país.

El logro es alentador, pero el desafío ahora es convertir esta tendencia en una transformación duradera, que garantice mejores oportunidades y un futuro más seguro para todas las adolescentes panameñas.