Emergencia en el puente de las Américas expone debilidades en mantenimiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ramiro Vargas, de la UTP, y Diana Peña, ex directora de Mantenimiento del MOP, coinciden en que el país necesita un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, con un modelo continuo, monitoreado y detallado, similar al de grandes infraestructuras internacionales.

En medio de las investigaciones, inspecciones y evaluaciones técnicas a las que está siendo sometido el puente de las Américas, como consecuencia de la explosión e incendio de tres camiones cisterna —ocurridas debajo del puente el lunes 6 de abril—, especialistas insisten en la necesidad de reforzar el mantenimiento estructural de esta vía clave.

Este viernes 10 de abril, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), junto con un equipo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos, inició una evaluación estructural integral del puente de las Américas, como parte de un plan técnico orientado a garantizar la seguridad y operatividad de esta infraestructura, por la que circulan, a diario, al menos 65 mil vehículos.

Esta nueva fase de inspección incorpora análisis en sitio, toma de muestras y pruebas de laboratorio, con el objetivo de determinar si el calor del incendio afectó las propiedades del acero y del concreto. De manera preliminar, el MOP informó —tras una primera inspección visual— que no se detectaron daños estructurales severos, por lo que se habilitó el paso de vehículos de hasta 10 toneladas como medida preventiva desde el pasado martes.

Un equipo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos inició este viernes 10 de abril una inspección técnica en el puente de las Américas, luego del incendio y la explosión registrados en su base el pasado lunes, con el objetivo de determinar si la estructura mantiene… pic.twitter.com/sKCKHB5kh3 — La Prensa Panamá (@prensacom) April 10, 2026

“Se deben incluir estudios patológicos”

El ingeniero civil estructural Ramiro Vargas consideró acertada esta restricción temporal mientras se desarrollan estudios más profundos. “El MOP realizó una inspección visual inicial para identificar fisuras, deformaciones o desprendimientos, pero ahora corresponde un análisis más detallado que confirme si hubo afectaciones internas”, explicó.

El especialista añadió que la siguiente fase “debe incluir estudios patológicos estructurales” que podrían extenderse entre tres y seis meses, con ensayos de laboratorio y simulaciones computacionales. “No basta con lo visual. Es necesario verificar si el acero perdió resistencia o si el concreto presenta fisuras que comprometan la durabilidad del puente”, advirtió.

Más allá del impacto puntual del incendio, Vargas —quien es vicedeno Académico de la Facultad de Ingeniería Civil de la Univesidad Tecnológica de Panamá— hizo un llamado a establecer un programa permanente de mantenimiento. “Este tipo de eventos demuestra que las estructuras críticas requieren inspecciones periódicas y planes de mantenimiento preventivo y correctivo”, sostuvo.

Ramiro Vargas, ingeniero civil estructural y Vicedecano Académico de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá. Foto: LP/ Elysée Fernández

Entre sus recomendaciones, destacó la necesidad de intervenir componentes como las losas de rodadura y continuar con la renovación progresiva de elementos estructurales. “Ya se han reemplazado piezas importantes como las péndolas, pero el mantenimiento debe ser integral y continuo”, indicó.

Asimismo, subrayó la importancia de planificar las intervenciones para reducir el impacto en la movilidad, especialmente en una vía estratégica para la conexión entre la capital y el interior del país. “Las reparaciones pueden programarse en horarios de menor tráfico y acompañarse de medidas logísticas que mitiguen la congestión”, añadió.

Fallas estructurales en el sistema de mantenimiento

Por su parte, la arquitecta y exdirectora de mantenimiento del MOP (2004-2007), Diana Peña, advirtió que el principal problema no es solo el evento reciente, sino la ausencia de un sistema sostenido de mantenimiento. A su juicio, existe una falla estructural en la gestión de la infraestructura pública.

Diana Peña, arquitecta y exdirectora de Mantenimiento del MOP. Cortesía

Según explicó, aunque se han invertido más de 120 millones de dólares en el puente a lo largo de los años, ese gasto no se ha traducido en un programa continuo y planificado de conservación. “En Panamá hace falta que el mantenimiento se aplique de forma real en todas las infraestructuras del Estado”, afirmó.

Peña subrayó que el mantenimiento no debe ser reactivo ni responder a ciclos políticos, sino que debe ser programado, periódico y basado en criterios técnicos, como ocurría durante la administración estadounidense del puente. “Existían mantenimientos rutinarios y periódicos. Se revisaban fisuras, se sellaban y se intervenían los elementos mayores con una planificación definida”, explicó.

Advirtió que, tras la transferencia del puente a Panamá, estos esquemas se debilitaron, lo que ha incidido en el deterioro progresivo de la estructura. “Después de 1979 y hasta el 2000 prácticamente no hubo mantenimiento, y eso pasa factura”, advirtió.

Otro problema clave, añadió, es la falta de continuidad técnica dentro del MOP debido a los cambios de personal cada cinco años, lo que impide dar seguimiento a planes de largo plazo. “Se pierde la experiencia acumulada. Los ingenieros con conocimiento histórico del puente no se mantienen”, indicó.

La arquitecta también cuestionó decisiones de inversión que no se concretaron, como la compra de vigas que nunca fueron instaladas, lo que —según dijo— evidencia fallas en la planificación y ejecución de proyectos.

En ese contexto, insistió en que el país debe avanzar hacia un modelo de gestión similar al de grandes infraestructuras internacionales, donde el mantenimiento es permanente, monitoreado y altamente detallado. “En puentes como el Golden Gate, hasta el tornillo que presenta vibración está monitoreado. Ese es el nivel al que debemos aspirar”, sostuvo.

En 2024 el puente de las Américas presente serio problemas en la rodadura, cuando un fragmento se desprendió y quedó un hueco en la losa, la cual fue tapada con metal y posteriormente reparada. Archivo

Además la especialista en mantenimiento criticó la respuesta ante la emergencia, al considerar que evidenció la ausencia de protocolos efectivos de actuación inmediata.

“En momentos de contingencia no se puede esperar al día siguiente. Se deben activar de inmediato los equipos técnicos y buscar soluciones en el sitio”, afirmó, al tiempo que señaló que la demora en la toma de decisiones agravó el impacto en la movilidad.

Evalúan pila 10 del puente de las Américas

Por el momento, tanto el MOP como los especialistas estadounidenses se mantienen evaluando las columnas del puente, especialmente la pila 10, así como la superestructura, las vigas de acero y la parte inferior de la losa, para determinar las medidas necesarias que garanticen la integridad estructural, detalló Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños.

Inspección en el puente de las Américas. Gabriel Rodríguez

Las evaluaciones también cuentan con el apoyo de entidades como el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y técnicos de empresas contratistas.

Se tiene previsto que las inspecciones por parte del equipo estadounidense se desarrollen hasta este sábado 11 de abril y que el lunes 13 se presente un informe con los resultados preliminares de las evaluaciones, los cuales serán entregados al MOP y al presidente de la República, José Raúl Mulino.