    Emergencias por ataque de abejas superan a accidentes de tránsito y escapes de gas

    Yasser Yánez García
    Entre el 18 y el 21 de diciembre de 2025, el Cuerpo de Bomberos atendió 237 emergencias a nivel nacional, de acuerdo con un informe de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate.

    La mayor cantidad de casos estuvo relacionada con el control de enjambres de abejas africanizadas, con 52 intervenciones, seguida de 34 accidentes automovilísticos y 15 reportes por escapes de gas.

    También se registraron ocho desperfectos eléctricos, seis incendios estructurales y cinco incendios vehiculares.

    Entre los hechos más relevantes del período, el informe destaca un incidente ocurrido el jueves 18 de diciembre en el sector de Felipillo, donde dos personas y varios animales fueron atacados por abejas africanizadas en una torre de telefonía.

    Asimismo, en el distrito de San Miguelito, una carroza que participaba en el desfile navideño del domingo 21 de diciembre, perdió el control y atropelló a 10 personas, quienes recibieron atención por parte de los bomberos del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria de la estación local, en coordinación con otros estamentos de seguridad.

    El BCBRP reiteró a la ciudadanía la importancia de reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a la línea 103, especialmente en casos relacionados con enjambres de abejas, escapes de gas y accidentes de tránsito.

