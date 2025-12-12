Emiten alerta epidemiológica por aumento de influenza A en la región

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica ante el incremento de la actividad de influenza en el hemisferio norte, según reportes recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que marcan un inicio más temprano y activo de la temporada 2025–2026.

Los análisis internacionales señalan que predomina el virus de influenza A, con el subtipo A(H1N1)pdm09 circulando principalmente en el Caribe y Centroamérica, mientras que en Norteamérica destaca el A(H3N2).

Pese a este escenario, las autoridades de salud confirmaron que en el país no se han detectado casos de la variante A(H3N2) subtipo K, identificada en el Reino Unido y asociada potencialmente con mayor severidad en personas mayores.

La vigilancia nacional de síndromes respiratorios muestra que la actividad gripal continúa dentro de parámetros bajos, con 21.6 casos por cada 100,000 habitantes, al igual que la neumonía y bronconeumonía, que registran 9.2 casos por cada 100,000 habitantes. La bronquiolitis, aunque sigue por encima del umbral estacional con 11.0 casos por cada 100,000 habitantes, presenta una tendencia a la disminución.

En los laboratorios, sin embargo, la circulación viral es más visible. La positividad para influenza alcanzó 32.6%, superando el umbral de alerta, mientras que el virus sincitial respiratorio (VSR) marcó 24%, también por encima de lo esperado para la temporada.

El SARS-CoV-2 mantiene una presencia muy baja, con solo 0.4% de pruebas positivas.

Aun así, los indicadores de gravedad se han mantenido sin cambios importantes y durante la semana epidemiológica 48 no se notificaron nuevas defunciones por influenza ni por covid-19. En lo que va del año, Panamá acumula 97 fallecimientos por influenza y 47 por covid-19.

La coexistencia de estos virus respiratorios —particularmente influenza A y VSR— plantea un escenario que el Minsa describe como de “cocirculación activa”, lo que obliga a reforzar las medidas preventivas.

El Minsa reiteró el llamado a la población para acudir a los centros de salud y recibir las vacunas contra la influenza y el VSR, especialmente los grupos priorizados, además de mantener al día los refuerzos contra la covid-19 en personas con factores de riesgo.

También instó a quienes presenten síntomas respiratorios a buscar atención médica oportunamente y reforzar el autocuidado para proteger a los más vulnerables.

El Departamento de Epidemiología continuará monitoreando de cerca el comportamiento de los virus respiratorios tanto a nivel nacional como regional y anunciará cualquier actualización relevante conforme evolucione la situación.