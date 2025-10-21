Panamá, 21 de octubre del 2025

    Instituto de Meteorología

    Emiten aviso de vigilancia en Panamá: se forma la tormenta Melissa en el Caribe

    Henry Cárdenas P.
    Con los pronósticos de lluvias en el territorio nacional, los estamentos de seguridad mantienen la vigilancia. Cortesía

    En el mar Caribe, al sur de República Dominicana, se formó la tormenta tropical Melissa, y para Panamá se emitió este martes 21 de octubre un aviso de vigilancia que se extenderá hasta el jueves.

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que se desconoce con exactitud la dirección de la trayectoria de Melissa; se prevé que se desplace hacia las Antillas Mayores (República Dominicana, Cuba, Jamaica, Haití y Puerto Rico).

    La entidad adelantó que a pesar de quem la trayectoria de la tormenta tropical Melissa no genere una incidencia directa en Panamá, provocará indirectamente lluvias significativas y un incremento en la velocidad de los vientos.

    El pasado domingo, el Imhpa ya había emitido un aviso de vigilancia por lluvias, el cual se extendía hasta la medianoche de este martes.

    Sin embargo, ante los efectos indirectos que provocará el paso por el Caribe de la tormenta tropical Melissa, el aviso se extiende hasta el jueves 23 de octubre.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

