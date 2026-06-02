Emiten aviso de vigilancia por lluvias en todo el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia en todo el país ante los pronósticos de lluvias y tormentas eléctricas.

La advertencia meteorológica entró en vigencia a la 1:00 p.m. de este martes 2 de junio y se extiende hasta la medianoche del sábado 6 de junio.

*El istmo panameño entra en vigilancia debido a la alta inestabilidad atmosférica prevista para el resto de la semana. La interacción de diversos sistemas meteorológicos entre Nicaragua y Colombia generará condiciones propicias para lluvias abundantes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento”, se resalta en el reporte del Imhpa.

En el aviso, se advierte sobre posibles crecidas repentinas y aumentos significativos en los caudales de los ríos, así como inundaciones urbanas y rurales.