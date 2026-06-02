Panamá, 02 de junio del 2026
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    Imhpa

    Emiten aviso de vigilancia por lluvias en todo el país

    Henry Cárdenas P.
    Emiten aviso de vigilancia por lluvias en todo el país
    El aviso de vigilancia por lluvias hasta el 16 de junio. LP/Alexander Arosemena

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia en todo el país ante los pronósticos de lluvias y tormentas eléctricas.

    La advertencia meteorológica entró en vigencia a la 1:00 p.m. de este martes 2 de junio y se extiende hasta la medianoche del sábado 6 de junio.

    *El istmo panameño entra en vigilancia debido a la alta inestabilidad atmosférica prevista para el resto de la semana. La interacción de diversos sistemas meteorológicos entre Nicaragua y Colombia generará condiciones propicias para lluvias abundantes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento”, se resalta en el reporte del Imhpa.

    En el aviso, se advierte sobre posibles crecidas repentinas y aumentos significativos en los caudales de los ríos, así como inundaciones urbanas y rurales.

    Emiten aviso de vigilancia por lluvias en todo el país

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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