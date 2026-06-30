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    Pronóstico

    Emiten aviso de vigilancia por lluvias; se espera la incursión de la onda tropical 19

    Henry Cárdenas P.
    Emiten aviso de vigilancia por lluvias; se espera la incursión de la onda tropical 19
    El aviso de vigilancia abarca todo el territorio nacional. Archivo

    Después de varios días con temperaturas máximas cercanas a los 36 °C, sensación térmica entre 36 °C y 41 °C y una humedad superior al 70 %, se espera que en las próximas horas el clima cambie.

    +info

    Clima en Panamá: sensación térmica alcanzaría los 41°C

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas, el cual estará vigente a partir de este martes 30 de junio hasta el viernes 3 de julio de 2026.

    De acuerdo con la entidad, al finalizar el conocido Veranillo de San Juan, desde este 1 de julio se prevé el inicio de un período con mayor contenido de humedad y cambios en el flujo del viento.

    Se indica que estas condiciones favorecen la ocurrencia de nuevos eventos lluviosos con tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, ante el fortalecimiento y desplazamiento de diversos sistemas atmosféricos sobre el país, entre ellos la onda tropical 19 de la temporada.

    El Imhpa informó que se espera que esta onda tropical incursione en el país entre el 1 y el 2 de julio.

    El aviso de vigilancia abarca todo el territorio nacional y ambos sectores marítimos.

    Se advierte sobre el incremento significativo en los niveles de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas y rurales.

    Emiten aviso de vigilancia por lluvias; se espera la incursión de la onda tropical 19

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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