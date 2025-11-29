Emiten aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica en varias regiones del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica, el cual está vigente hasta las 11:59 p.m. del 1 de diciembre de 2025.
Según la institución, el incremento de la inestabilidad atmosférica se debe al fortalecimiento y persistencia de sistemas de baja presión sobre el Golfo de Panamá y el noreste del Golfo de Urabá, combinados con un eje de vaguada sobre el Caribe y el ingreso de un frente frío en la Cuenca del Caribe.
Regiones bajo aviso
Los mayores acumulados de lluvia —entre 120 y 320 milímetros en 72 horas— podrían registrarse en los distritos marcados en colores turquesa, lila y morado en el mapa de vigilancia, correspondientes a provincias y comarcas como:
Bocas del Toro
Comarca Ngäbe Buglé
Veraguas (norte)
Colón
Comarca Guna Yala
Coclé (norte)
Panamá (norte, este y centro)
Darién
Panamá Oeste
Península de Azuero
Chiriquí
El IMHPA destaca que algunas áreas presentan un mayor nivel de riesgo, especialmente aquellas con suelos saturados o con antecedentes de deslizamientos.
Posibles afectaciones
La institución advierte que estos episodios de lluvia podrían venir acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento. Debido a la humedad acumulada en sectores de la vertiente del Caribe y la región oriental del país, existe un riesgo incrementado de crecidas de ríos, inundaciones repentinas, desbordamientos, caída de árboles y deslizamientos.
Se recomienda a lapoblación mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones, especialmente en zonas vulnerables.