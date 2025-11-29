Emiten aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica en varias regiones del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica, el cual está vigente hasta las 11:59 p.m. del 1 de diciembre de 2025.

Según la institución, el incremento de la inestabilidad atmosférica se debe al fortalecimiento y persistencia de sistemas de baja presión sobre el Golfo de Panamá y el noreste del Golfo de Urabá, combinados con un eje de vaguada sobre el Caribe y el ingreso de un frente frío en la Cuenca del Caribe.

Regiones bajo aviso

Los mayores acumulados de lluvia —entre 120 y 320 milímetros en 72 horas— podrían registrarse en los distritos marcados en colores turquesa, lila y morado en el mapa de vigilancia, correspondientes a provincias y comarcas como:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe Buglé

Veraguas (norte)

Colón

Comarca Guna Yala

Coclé (norte)

Panamá (norte, este y centro)

Darién

Panamá Oeste

Península de Azuero

Chiriquí

Aviso de vigilancia del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

El IMHPA destaca que algunas áreas presentan un mayor nivel de riesgo, especialmente aquellas con suelos saturados o con antecedentes de deslizamientos.

Posibles afectaciones

La institución advierte que estos episodios de lluvia podrían venir acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento. Debido a la humedad acumulada en sectores de la vertiente del Caribe y la región oriental del país, existe un riesgo incrementado de crecidas de ríos, inundaciones repentinas, desbordamientos, caída de árboles y deslizamientos.

Se recomienda a lapoblación mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones, especialmente en zonas vulnerables.