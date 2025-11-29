Panamá, 29 de noviembre del 2025

    Instituto de Meteorología e Hidrología

    Emiten aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica en varias regiones del país

    Getzalette Reyes
    Vista del clima en los alrededores del Puente Centenario y el Canal de Panamá con tiempo de lluvia. Foto: Alexander Arosemena/Archivo

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica, el cual está vigente hasta las 11:59 p.m. del 1 de diciembre de 2025.

    Según la institución, el incremento de la inestabilidad atmosférica se debe al fortalecimiento y persistencia de sistemas de baja presión sobre el Golfo de Panamá y el noreste del Golfo de Urabá, combinados con un eje de vaguada sobre el Caribe y el ingreso de un frente frío en la Cuenca del Caribe.

    Regiones bajo aviso

    Los mayores acumulados de lluvia —entre 120 y 320 milímetros en 72 horas— podrían registrarse en los distritos marcados en colores turquesa, lila y morado en el mapa de vigilancia, correspondientes a provincias y comarcas como:

    • Bocas del Toro

    • Comarca Ngäbe Buglé

    • Veraguas (norte)

    • Colón

    • Comarca Guna Yala

    • Coclé (norte)

    • Panamá (norte, este y centro)

    • Darién

    • Panamá Oeste

    • Península de Azuero

    • Chiriquí

    Aviso de vigilancia del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

    El IMHPA destaca que algunas áreas presentan un mayor nivel de riesgo, especialmente aquellas con suelos saturados o con antecedentes de deslizamientos.

    Posibles afectaciones

    La institución advierte que estos episodios de lluvia podrían venir acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento. Debido a la humedad acumulada en sectores de la vertiente del Caribe y la región oriental del país, existe un riesgo incrementado de crecidas de ríos, inundaciones repentinas, desbordamientos, caída de árboles y deslizamientos.

    Se recomienda a lapoblación mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones, especialmente en zonas vulnerables.

    Getzalette Reyes

    Portadista


