Panamá, 04 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Clima

    Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas a nivel nacional

    Henry Cárdenas P.
    El personal del Sinaproc está monitoreando las diferentes áreas bajo vigilancia. Tomada de X

    Gran parte del país está bajo aviso de vigilancia ante los pronósticos de lluvias y tormentas significativas, informaron el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

    El aviso está vigente desde este jueves 4 de septiembre hasta la medianoche del sábado 6, y las áreas bajo vigilancia son:

    • Bocas del Toro

    • Comarca Ngäbe-Buglé

    • Chiriquí

    • Veraguas

    • Herrera

    • Los Santos

    • Coclé

    • Colón

    • Panamá Oeste

    • Panamá

    • Darién

    • Comarca Emberá-Wounaan

    • Comarca Guna Yala.

    Se informó que la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y sistemas de bajas presiones generarán una atmósfera inestable en la región.

    Además, se esperan acumulados de lluvia entre 50 y 100 mm diarios en provincias y comarcas bajo aviso, especialmente los días 5 y 6 de septiembre.

    También se prevé que las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

    Las autoridades reiteran que las lluvias incrementarán las aguas de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.

    Recomendaciones:

    • Mantenerse atentos a los comunicados oficiales de Sinaproc e Imhpa.

    • Se recomienda evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas. A los estudiantes de áreas de difícil acceso, evite cruzar corrientes de agua y ríos acrecentados.

    • Revisar y asegurar techos, desagües y estructuras vulnerables a ráfagas de viento.

    • Conducir con precaución ante la reducción de visibilidad por lluvias.

    • Reportar emergencias a la línea 520-4429 / 911.

