Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas a nivel nacional

Gran parte del país está bajo aviso de vigilancia ante los pronósticos de lluvias y tormentas significativas, informaron el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

El aviso está vigente desde este jueves 4 de septiembre hasta la medianoche del sábado 6, y las áreas bajo vigilancia son:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe-Buglé

Chiriquí

Veraguas

Herrera

Los Santos

Coclé

Colón

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Emberá-Wounaan

Comarca Guna Yala.

Se informó que la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y sistemas de bajas presiones generarán una atmósfera inestable en la región.

Además, se esperan acumulados de lluvia entre 50 y 100 mm diarios en provincias y comarcas bajo aviso, especialmente los días 5 y 6 de septiembre.

También se prevé que las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Las autoridades reiteran que las lluvias incrementarán las aguas de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.

Recomendaciones: