Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas a nivel nacional

Gran parte del país está bajo aviso de vigilancia ante los pronósticos de lluvias y tormentas significativas, informaron el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).
El aviso está vigente desde este jueves 4 de septiembre hasta la medianoche del sábado 6, y las áreas bajo vigilancia son:
Bocas del Toro
Comarca Ngäbe-Buglé
Chiriquí
Veraguas
Herrera
Los Santos
Coclé
Colón
Panamá Oeste
Panamá
Darién
Comarca Emberá-Wounaan
Comarca Guna Yala.
Se informó que la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y sistemas de bajas presiones generarán una atmósfera inestable en la región.
Además, se esperan acumulados de lluvia entre 50 y 100 mm diarios en provincias y comarcas bajo aviso, especialmente los días 5 y 6 de septiembre.
También se prevé que las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Las autoridades reiteran que las lluvias incrementarán las aguas de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.
Recomendaciones:
Mantenerse atentos a los comunicados oficiales de Sinaproc e Imhpa.
Se recomienda evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas. A los estudiantes de áreas de difícil acceso, evite cruzar corrientes de agua y ríos acrecentados.
Revisar y asegurar techos, desagües y estructuras vulnerables a ráfagas de viento.
Conducir con precaución ante la reducción de visibilidad por lluvias.
Reportar emergencias a la línea 520-4429 / 911.