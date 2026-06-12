Panamá, 12 de junio del 2026
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    Imhpa

    Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas para varias regiones del país

    Henry Cárdenas P.
    Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas para varias regiones del país
    El aviso de vigilancia estará vigente por cuatro días. Archivo

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un nuevo aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas para varias regiones del país.

    De acuerdo con la entidad, el aviso entra en vigencia a las 10:00 a.m. de este sábado 13 de junio y se extiende hasta las 11:59 p.m. del martes 16 de junio.

    El Imhpa informó que se prevén acumulados de lluvia entre 201 y 280 milímetros durante el periodo de vigencia del aviso, en la comarca Ngäbe-Buglé, sectores de Bocas del Toro, norte y sur de Veraguas, sur de Los Santos, occidente de costa abajo de Colón y sur de Darién.

    Además, el Imhpa indica que para el resto del país se esperan acumulados de lluvias entre 120 y 200 milímetros.

    La entidad afirmó que las condiciones climáticas para esos días se deben al paso de varias ondas tropicales en la región y a sistemas de baja presión.

    Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas para varias regiones del país

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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