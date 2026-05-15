Panamá, 15 de mayo del 2026

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    Imhpa

    Emiten aviso de vigilancia por tormentas; anuncian la primera onda tropical de la temporada

    Henry Cárdenas P.
    Emiten aviso de vigilancia por tormentas; anuncian la primera onda tropical de la temporada
    El aviso estará vigente hasta la medianoche del martes 19 de mayo. Archivo

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por tormentas eléctricas para gran parte del país.

    De acuerdo con la entidad, el aviso estará vigente desde las 12:00 a.m. de este sábado 16 hasta las 11:59 p.m. del martes 19 de mayo.

    Las áreas en donde se prevé una mayor incidencia de las tormentas son Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Chiriquí, Los Santos, Panamá y Darién; las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá; y ambas vertientes marítimas.

    De acuerdo con el Imhpa, se entra en vigilancia ante un nuevo período de mayor inestabilidad del clima, asociado con la activación de diversos sistemas atmosféricos y el paso de la primera onda tropical de la temporada sobre el país.

    Se advierte sobre posibles crecidas repentinas de ríos, así como ráfagas de viento que podrían ocasionar el desprendimiento de objetos vulnerables y descargas eléctricas.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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