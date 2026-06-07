Emiten aviso por lluvias, posibles caídas de árboles y mar de fondo en el litoral Pacífico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Entidades alertan sobre lluvias, posibles caídas de árboles y condiciones de mar de fondo en el litoral Pacífico.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este domingo 7 de junio un aviso de prevención por lluvias y posibles caídas de árboles en varias regiones del país, además de advertir sobre la llegada de mar de fondo y oleaje significativo en el litoral Pacífico durante los próximos días.

Las condiciones lluviosas podrían extenderse hasta las 10:00 a.m. y afectar a Panamá centro y norte, el Golfo de Panamá, el Golfo de Chiriquí, Colón, Veraguas, Herrera, Los Santos, la comarca Guna Yala, Coclé y el sur de Chiriquí.

Aviso compartido por el Sinaproc.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alerta y reportar cualquier emergencia a través de la línea 911.

Asimismo, el Imhpa y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por mar de fondo y oleaje significativo en el litoral Pacífico del país, vigente desde las 7:00 a.m. del 7 de junio hasta las 9:00 p.m. del 10 de junio de 2026.

De acuerdo con el Imhpa, estas condiciones podrían provocar fuertes rompientes en zonas costeras, corrientes de retorno peligrosas y un incremento en la altura de las olas, representando un riesgo para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones menores.

Según el pronóstico, en el Pacífico Occidental, específicamente en el Golfo de Chiriquí, se esperan olas de entre 1.1 y 2.8 metros de altura, con vientos de 10 a 30 kilómetros por hora y períodos de oleaje de entre 15 y 21 segundos.

En el Pacífico Central, correspondiente a la península de Azuero, las olas podrían alcanzar entre 1.3 y 2.4 metros, con vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora y períodos de 15 a 22 segundos.

Mientras tanto, en el Pacífico Oriental, que incluye el Golfo de Panamá, se prevén olas de entre 0.3 y 2.2 metros de altura, vientos de 5 a 30 kilómetros por hora y períodos de oleaje de entre 15 y 22 segundos.

El Sinaproc recomendó evitar ingresar al mar en áreas donde se registren fuertes oleajes o corrientes de retorno, extremar las medidas de seguridad durante actividades recreativas y deportivas en playas y costas del Pacífico, y mantenerse atentos a los boletines oficiales.