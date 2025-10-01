Panamá, 01 de octubre del 2025

    Pronóstico

    Emiten nuevo aviso de vigilancia por lluvias en todo el país

    Henry Cárdenas P.
    Se esperan que las lluvias provoquen calles anegas en diferentes regiones. Archivo

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este miércoles 1 de octubre un nuevo aviso de vigilancia por lluvias significativas a nivel nacional.

    De acuerdo con la entidad, el aviso estará vigente desde las 11:30 a.m. de este miércoles hasta la medianoche del sábado 4 de octubre.

    En su reporte, el Imhpa prevé aguaceros y tormentas fuertes, con probabilidad de generar acumulados de agua significativos, especialmente los días viernes 3 y sábado 4 de octubre.

    Se advierte que la intensidad y continuidad de las lluvias podrían provocar inundaciones, deslizamientos de tierra, incremento de los caudales de ríos y quebradas, calles anegadas y caída de árboles.

