Emiten nuevo aviso de vigilancia por lluvias en todo el país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este miércoles 1 de octubre un nuevo aviso de vigilancia por lluvias significativas a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, el aviso estará vigente desde las 11:30 a.m. de este miércoles hasta la medianoche del sábado 4 de octubre.

En su reporte, el Imhpa prevé aguaceros y tormentas fuertes, con probabilidad de generar acumulados de agua significativos, especialmente los días viernes 3 y sábado 4 de octubre.

Se advierte que la intensidad y continuidad de las lluvias podrían provocar inundaciones, deslizamientos de tierra, incremento de los caudales de ríos y quebradas, calles anegadas y caída de árboles.