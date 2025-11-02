Emiten un nuevo aviso de vigilancia por la incursión de la onda tropical 37 de la temporada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un nuevo aviso de vigilancia por lluvias en gran parte del país, debido a la incursión en la región de la onda tropical 37 de la temporada.

De acuerdo con el aviso, se prevé una mayor cantidad de lluvias para Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, zonas montañosas de Chiriquí, Darién y las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá Wounaan.

Para el resto del país, se esperan aguaceros de menor intensidad, pero de igual forma se mantiene el monitoreo en las diferentes áreas.

El aviso está vigente desde las 8:20 a.m. de este sábado 2 de noviembre hasta las 12:00 m.d. del miércoles 5.

“Se prevén acumulados de lluvias entre 200 y 320 milímetros para las 72 horas en los distritos en color lila y morado (imagen); incluso acumulados más altos se esperan para el 4 de noviembre; en cambio, para el resto del país se prevén acumulados de lluvias menores de 200 milímetros”, destaca el reporte del Imhpa.

De igual manera, se advierte que las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Además, se destaca la posibilidad del incremento de los niveles de ríos, inundaciones, calles anegadas y deslizamientos de tierra.