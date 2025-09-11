Emiten un nuevo aviso de vigilancia por lluvias y tormentas a nivel nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un nuevo aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas a nivel nacional.

Se informó que el aviso está vigente desde las 11:55 a.m. de este jueves 11 de septiembre hasta las 11:59 p.m. del domingo 14.

De acuerdo con el Imhpa, el tiempo lluvioso se debe a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y a sistemas de bajas presiones sobre el país, factores que generan un ambiente favorable para lluvias significativas, descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento. Se prevé que la mayor incidencia de lluvias se registre los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

Se espera que los niveles de los ríos se incrementen, posibles inundaciones, calles anegadas, deslizamientos de tierra y la posible caída de árboles.

En tanto, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) brindó a la población las siguientes recomendaciones: