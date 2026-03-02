Emiten un nuevo aviso de vigilancia por temperaturas elevadas en gran parte del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este lunes 2 de marzo un nuevo aviso de vigilancia por sensación térmica y temperaturas elevadas en gran parte del país.

De acuerdo con el instituto, persisten condiciones atmosféricas que favorecen un período seco y cálido, con temperaturas máximas significativamente elevadas en gran parte del territorio nacional.

“La combinación de estas temperaturas con altos porcentajes de humedad incrementará la sensación térmica, tanto en horas diurnas como de forma ocasional, durante la noche”, adelantó el Imhpa.

El aviso estará vigente hasta la medianoche del viernes 6 de marzo y se proyecta que durante el día las temperaturas máximas oscilarán entre 31 ℃, y 37 ℃, con humedad relativa del aire que variará entre 65 % y 82 %, lo que generará una sensación térmica entre 34 ℃ y 42 ℃.

Se explica que, durante el día, las condiciones podrían alcanzar categorías desde “precaución extrema” hasta “peligro”, lo que incrementa la probabilidad de insolación, calambres, agotamiento y golpe de calor ante exposición prolongada al sol o la realización de actividad física intensa.

Entidades como el Sistema Nacional de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Panamá recomiendan tomar medidas preventivas, como evitar exponerse por mucho tiempo al sol, usar camisas o suéteres de manga larga, sombrero o gorra, colocarse protector solar, utilizar paraguas e hidratarse adecuadamente.