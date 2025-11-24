Panamá, 24 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Cajas Navideñas 2025

    Empieza el armado y embalaje de las cajas navideñas del IMA

    Itzaly Pérez Garita

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzó el proceso de armado y embalaje de las cajas navideñas que se pondrán a la venta a partir del 2 de diciembre, como parte de su tradicional oferta de temporada.

    El director de la institución, Nilo Murillo, explicó que desde las galeras ubicadas en el área de Amador se concentra toda la logística necesaria para preparar los paquetes y garantizar su distribución en tiempo y forma.

    Cada caja navideña contiene un jamón tipo picnic con hueso, 10 libras de arroz, una lata de guandú, una libra de azúcar y una libra de sal, de acuerdo con lo detallado por el director.

    Una vez armadas, las cajas son colocadas en pallets de 200 unidades, lo que permite organizar con precisión cuántas se enviarán a cada punto del país. Esto también facilita el control de inventario y el cálculo de la capacidad de transporte necesaria para cubrir todas las rutas.

    El costo oficial de la caja será de 15 dólares, un precio que, según Murillo, representa un ahorro de hasta 18 dólares para el consumidor frente a lo que pagaría si comprara esos productos por separado en cualquier otro comercio.

    Itzaly Pérez Garita

    Creador de contendio multimedia

