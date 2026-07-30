Empresas plantean consultas técnicas y financieras durante homologación del teleférico de Panamá y San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá S. A., aclaró que la licitación del teleférico de Panamá y San Miguelito tendrá un precio de referencia de $270 millones, sin incluir el mantenimiento y la administración. En la reunión participaron 15 empresas.

Alrededor de 15 empresas interesadas participaron en el acto de homologación de la licitación para el diseño, construcción y puesta en marcha del Teleférico de Panamá y San Miguelito, proyecto que impulsa la empresa estatal Metro de Panamá, S.A.

Durante la reunión, realizada este martes 28 de julio, los eventuales proponentes presentaron consultas técnicas, legales, financieras y administrativas sobre el pliego de cargos.

En el encuentro participaron representantes de empresas nacionales e internacionales, entre ellas Nippon Koei LAC, Doppelmayr Panamá Corp., Empresa Poma, CAMCE, AZVI SAU, Cemosa, Deloitte, ASSA Compañía de Seguros, ITAS, Briher, Sofratesa de Panamá y Proinfa, además del consultor independiente del proyecto.

Uno de los principales temas planteados por las empresas fue el precio de referencia de la licitación, fijado en 270 millones de dólares. La estatal Metro de Panamá aclaró que este monto corresponde exclusivamente al contrato principal para el diseño y la construcción del sistema de teleférico.

Ante las consultas, la entidad explicó que la opción de mantenimiento no forma parte del precio de referencia ni deberá incluirse en las ofertas económicas. Este servicio se contratará de manera independiente y solo será ejecutado si Metro de Panamá decide ejercer dicha opción mediante una notificación formal. El servicio de administración del proyecto también fue excluido del precio de referencia.

Asimismo, se aclaró que el pliego de cargos establece que el proyecto será financiado mediante un esquema de crédito comprador, respaldado por una Agencia de Crédito a la Exportación (ECA).

Con respecto a la forma de pago, la empresa estatal explicó que el contratista será responsable de estructurar el financiamiento; sin embargo, será el Estado panameño el que asumirá directamente los compromisos de pago establecidos en el contrato.

Los recursos para ejecutar el proyecto están contemplados en las vigencias fiscales correspondientes a 2027, 2028 y 2029.

En el acta de la reunión de homologación, que está en el portal de Panamá Compra, el Metro de Panamá informó que no se otorgará un anticipo al contratista para iniciar la fabricación de equipos, como ocurre en algunos proyectos de infraestructura.

Varios de los proponentes consultaron si, dentro de la oferta económica, debían incorporarse los costos financieros asociados al financiamiento internacional. Ante esta inquietud, Metro de Panamá respondió que ese requisito será desarrollado en una etapa posterior a la adjudicación del contrato y que el objetivo del esquema financiero es evitar una presión inmediata sobre las finanzas públicas.

Otra de las solicitudes planteadas por las empresas fue la prórroga de 120 días hábiles para la entrega de las propuestas. Actualmente, la fecha establecida para la presentación de las ofertas es el 18 de agosto.

Aspectos técnicos del pliego

Durante la reunión de homologación también se aclararon diversos aspectos técnicos y operativos que deberán cumplir las empresas interesadas en desarrollar el sistema de teleférico.

Una de las principales consultas estuvo relacionada con el monto destinado a la gestión predial. El pliego mantiene una provisión fija de 40 millones de dólares para la liberación de áreas, las ocupaciones temporales y la adquisición de terrenos requeridos para la ejecución de la obra. No obstante, Metro de Panamá indicó que continúa evaluando los mecanismos que se aplicarán en caso de que estos costos superen el monto previsto.

Actualmente el trazado del proyecto contempla la construcción de seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos-Carter, a lo largo de un recorrido de 6.6 kilómetros de línea aérea.

En cuanto a las especificaciones del sistema, el pliego establece que las cabinas deberán tener capacidad para 10 pasajeros sentados. El diseño considera un peso promedio de 80 kilogramos por persona, aunque este parámetro será revisado tras las observaciones formuladas por las empresas durante el proceso de homologación.

Asimismo, se definió que la velocidad de embarque y desembarque será de 0.25 metros por segundo, con el propósito de garantizar la seguridad y accesibilidad de los usuarios durante las operaciones.

Otro aspecto definido es que el Centro de Control (CC) del teleférico estará ubicado en la estación Cincuentenario, desde donde se supervisará la operación del sistema una vez entre en funcionamiento.

De acuerdo con el pliego de cargos, el contratista dispondrá de 30 meses para ejecutar el proyecto. Posteriormente, contará con seis meses para atender la lista de asuntos pendientes (180 días calendario) y dos meses adicionales para completar el proceso de liquidación contractual.