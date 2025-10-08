Empresas reclaman y suspenden licitación de $5.7 millones para limpieza de buses de MiBus

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La licitación pública para el servicio de limpieza regular de la flota de vehículos de Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus), cuyo costo de referencia es de $5.7 millones, fue suspendida temporalmente.

MiBus informó este martes 7 de octubre que la decisión fue adoptada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), luego de admitir dos reclamos presentados por empresas participantes en el proceso.

La primera acción fue interpuesta por la empresa Forestropyc, S.A., y la segunda por Áreas Verdes Panamá, S.A.

Esta última compañía objetó un artículo del pliego de cargos que establece que el proponente debe contar con un mínimo de 40 trabajadores, criterio que, a su juicio, “es claramente restrictivo, pues exige condiciones que discriminan a cualquier proponente”.

Por su parte, MiBus reiteró su compromiso “con la transparencia, la competencia justa y el cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública”.

El contrato corresponde al servicio de limpieza regular de los autobuses que operan en los seis Centros de Operación y Ejecución (COE). El acto público estaba previsto a realizarse este 9 de octubre.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 1,400 buses en operación, una cifra que ha crecido significativamente en 2025, alcanzando picos de más de 1,100 unidades activas, con la intención de incorporar 60 buses medianos adicionales antes de finalizar el año.