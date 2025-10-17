En estado grave están las dos mujeres afectadas en la explosión del edificio PH Alsacia Towers

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que las dos mujeres afectadas por la explosión registrada en el edificio Alsacia Towers, ubicado en la vía Ricardo J. Alfaro, se encuentran en estado de gravedad y reciben atención médica especializada en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid (CHAAM), en la Transístmica.

El ingreso de las pacientes a este centro hospitalario se dio el jueves 16 de octubre, fecha en que ocurrió el siniestro, presentando quemaduras considerables en gran parte de su cuerpo. Se trata de dos mujeres, una de 37 años y otra de 62, ambas con lesiones graves por quemaduras.

Según la CSS, un equipo multidisciplinario del Complejo Hospitalario brinda toda la atención necesaria y monitorea constantemente la evolución de su condición. Una vez sean estabilizadas, serán trasladadas a la Ciudad de la Salud.

En tanto, el menor de edad que resultó herido en la explosión se encuentra estable en la Sala de Quemados del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel.

#ComunicadosCSS | En condición grave, en el Complejo Hospitalario, permanecen pacientes afectadas por explosión en edificio. pic.twitter.com/CCTHgSs0Yn — CSSPanama (@CSSPanama) October 17, 2025

De acuerdo con los últimos informes médicos, el paciente presenta quemaduras de segundo y tercer grado en un 31 % de la superficie corporal. Se mantiene bajo manejo médico especializado y continúa recibiendo la atención integral correspondiente.

Además, se indicó que durante el curso de su hospitalización requerirá transfusiones de sangre. El Hospital del Niño informó que “toda donación voluntaria será bienvenida y profundamente agradecida”.

Actualmente, en el edificio Alsacia Tower, ubicado en el sector de El Bosque, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) informó que aún se mantienen las investigaciones para determinar la causa de la explosión. La entidad reiteró que el edificio no ha sido habilitado para que los residentes regresen a sus apartamentos.

🚒 El coronel Víctor Raúl Álvarez, Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, realizó un recorrido en el edificio Alsacia Towers tras la explosión registrada en la madrugada. pic.twitter.com/TfTDD9vyUC — Bomberos De Panamá (@BCBRP) October 16, 2025

En el siniestro, tres personas resultaron heridas y más de 400 residentes fueron evacuados mientras duren las investigaciones. Además, se han realizado inspecciones y evaluaciones estructurales encabezadas por el director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Víctor Raúl Álvarez.