Panamá, 26 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Trabajos de limpieza

    En la primera semana de septiembre no habrá Agroferias del IMA

    Henry Cárdenas P.
    En la primera semana de septiembre no habrá Agroferias del IMA
    Las Agroferias no estarán operativas en la primera semana de septiembre. Tomada de X

    Las Agroferias que organiza cada semana el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) entrarán en pausa por una semana.

    Así lo confirmó la entidad en un comunicado, en el cual precisa que las Agroferias, que se realizan en diferentes puntos del país, no estarán habilitadas entre el 1 y el 5 de septiembre.

    El IMA explicó que la medida se toma porque se llevarán a cabo actividades de logística interna, entre ellas limpieza de bodegas y depósitos. Además, se realizarán inventarios y registros de informes.

    Las Agroferias estarán a disposición de los consumidores a partir del 6 de septiembre.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Fallece Ricardo Poma, magnate salvadoreño impulsor de Multiplaza y Metromall en Panamá. Leer más
    • Segundo pago del bono de $50 a jubilados y pensionados sigue sin fecha definida. Leer más
    • CSS responde por retraso del bono de $50 a jubilados: ‘No está en nuestras manos’. Leer más
    • Gobierno busca el dinero para pagar bono de $50 a jubilados y pensionados. Leer más
    • Limpian la escultura del Cristo del Abismo en las profundidades del mar italiano. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más