En la primera semana de septiembre no habrá Agroferias del IMA

Las Agroferias que organiza cada semana el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) entrarán en pausa por una semana.

Así lo confirmó la entidad en un comunicado, en el cual precisa que las Agroferias, que se realizan en diferentes puntos del país, no estarán habilitadas entre el 1 y el 5 de septiembre.

El IMA explicó que la medida se toma porque se llevarán a cabo actividades de logística interna, entre ellas limpieza de bodegas y depósitos. Además, se realizarán inventarios y registros de informes.

Las Agroferias estarán a disposición de los consumidores a partir del 6 de septiembre.