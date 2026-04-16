En los próximos días iniciará el registro para el Cepanim, según el MEF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las entregas de los certificados están previstas para junio tras 34 años de espera por los intereses del décimo tercer mes.

Ya la plataforma digital necesaria para el registro de los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) se encuentra en las pruebas finales, por lo que en los próximos días se hará el anuncio oficial para que inicie el registro, informó Ana Matilde Amado, subsecretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La funcionaria asegura que cumplirán con los plazos que se han trazado, por lo que en algunos días, antes de que finalice el mes, se anunciará la activación de la plataforma donde los beneficiarios se deberán registrar. La institución aspira a que en mayo estén en el proceso de imprimir los certificados, para empezar las entregas en junio, como se ha anunciado.

De acuerdo con el MEF, se están esforzando en que esta nueva plataforma para el ingreso de solicitudes de reclamo del Cepanim sea amigable, ágil, segura y transparente.

Ya se encuentran en los últimos ajustes de la plataforma para reclamar el CEPANIM. Foto: MEF

El Cepanim corresponde a la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre 1972 y 1983, más los intereses generados durante 34 años.

Requisitos según el perfil del solicitante

La funcionaria detalló los documentos que cada grupo deberá cargar al sistema para validar su solicitud:

Beneficiarios vivos:

Cédula de identidad personal.

Cónyuges (de beneficiario fallecido):

Cédula del solicitante.

Certificado de defunción.

Certificado de matrimonio.

Convivientes o Unión de Hecho (Segunda prioridad):

Cédula.

Certificado de defunción.

Resolución de Juez de Paz que acredite la unión.

Hijos (Tercer grado de prelación):

Certificado de defunción del padre/madre.

Certificado de nacimiento que acredite el parentesco.

Importante: Si hay varios hijos, deben designar a uno para el registro. De no haber acuerdo, todos los registrados deberán presentarse juntos tanto para el retiro como para el canje en comercios o en el Banco Nacional.

Para garantizar que nadie quede fuera del proceso por falta de acceso a tecnología o habilidades digitales, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que se contempla la habilitación de quioscos de registro. Estos puntos físicos servirán de apoyo para que los adultos mayores o familiares puedan completar el trámite con asistencia técnica.