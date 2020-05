En Los Santos se han suspendido mil 295 contratos debido a la pandemia del Covid-19

A mil 295 trabajadores se les han suspendido temporalmente sus contratos laborales en la provincia de Los Santos en medio de la pandemia por el Covid-19.

Así lo dio a conocer la mañana de este martes 5 de mayo Antonio Polo, director regional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en Los Santos, quien detalló que hasta el 30 de abril se habían presentado 308 solicitudes para la suspensión de contratos, pero solo 266 fueron autorizadas y otras 13 están pendientes de resolución.

No obstante, Polo dijo que a las empresas que se le negó la solicitud tienen el derecho a volverla a presentar y el Mitradel a responderles.

Polo detalló que en esta provincia las empresas de construcción son las que mayormente han solicitado suspensión de contratos, seguida de ferreterías y algunos restaurantes pequeños que no podían subsistir por la falta de movilidad de las personas en la calle para consumo en el sitio.

“El grupo hotelero también nos ha solicitado suspensión de sus trabajadores, sobre todo el área de Pedasí y Tonosí, donde el turismo se ve muy limitado”, resaltó.

Polo dijo que la institución cuenta con un equipo de 10 funcionarios para atender todas esas solicitudes, que incluye el equipo jurídico y el que se encarga de la transcripción de los datos, que son enviados al Ministerio de Trabajo en la ciudad capital, que posteriormente es condensada en la Autoridad de Innovación Gubernamental, que trabaja con Presidencia el tema de los bonos digitales.

Explicó que el equipo jurídico analiza dichas solicitudes se analizan tanto en la etapa de forma (requisitos que solicita el Decreto No. 81 de 20 de marzo de 2020 ) y la etapa de fondo en la que se verifica si la empresa se dedica a una de las actividades que fueran suspendida por el decreto del Ministerio de Salud o bien si ha tenido afectaciones económicas y se acogen al articulo No. 3 del Decreto No. 81 y presentan la prueba idónea de su estado financiero.