¿En qué consiste la inspección patológica al puente de las Américas tras el incendio?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, confirmó esta noche que se ordenó el cierre del puente de las Américas tras el incendio de un camión cisterna registrado la tarde de este lunes.

Según el titular del MOP, la estructura permanecerá cerrada mientras se realiza una inspección patológica, con el objetivo de verificar si el fuego causó daños que comprometan la seguridad del puente. Los resultados de esta evaluación serán entregados en horas de la tarde del martes.

La inspección iniciará a las 8:00 a.m. de este martes 7 de abril.

Pero, ¿en qué consiste una inspección patológica?

El ingeniero Edwin Lewis, del MOP, explicó que se trata de una revisión técnica profunda para determinar el impacto real del incendio sobre la estructura, especialmente en un puente con más de 60 años de antigüedad.

“Lo prioritario aquí es la seguridad de las personas y se ha tomado la decisión de cerrar el puente de las Américas al paso de los vehículos precisamente para poder mañana, ya con la luz del día, hacer una evaluación más profunda del daño que produjo el fuego sobre la estructura metálica”, indicó.

Lewis advirtió que si la estructura metálica fue sometida a temperaturas excesivamente altas, podría haber sufrido daños que provoquen una falla parcial o total en algunos elementos del tramo afectado.

También señaló que la losa de concreto, los refuerzos colocados hace unos 10 años con telas de carbono, así como remaches y conexiones, podrían haberse visto comprometidos.

Detalló que la inspección incluye primero una revisión visual general para observar el grado de afectación del fuego sobre la estructura metálica, además de mediciones de temperatura y termografía.

Posteriormente se realizarán pruebas no destructivas en el concreto, extracción de muestras y evaluaciones en sitio con personal especializado y equipo de seguridad, como arneses, para recorrer zonas del puente.

Lewis informó que en el proceso participarán especialistas del MOP y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), así como la empresa consultora contratada por ambas entidades, que actualmente desarrolla una evaluación del puente como parte de futuras reparaciones.