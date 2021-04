En seis meses han ingresado a Panamá 1,275 viajeros con la Covid-19

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este domingo 25 de abril que al país han ingresado 1,275 viajeros positivos con la Covid-19, desde que la termina aérea retomó sus operaciones en octubre pasado.

El total de pruebas realizas durante estos seis meses es de 94,454.

En el reporte de las últimas horas señala que de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal se logró detectar tres pasajeros positivos por el nuevo coronavirus.

Por otro lado, el Minsa dio a conocer, mediante su informe epidemiológico, que desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260 y 486 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 62 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela.

El total de viajeros que han entrado a Panamá, desde la aplicación del decreto, en marzo pasado, es de 8,434.

42 personas con variantes de riesgo

Se dio a conocer que 228 viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles no covid, donde permanecerán tres días hasta hacerse una tercera prueba, que debe resultar negativa para dejar el alojamiento.

Hasta la fecha en el país se han detectado variantes de la Covid-19, que por sus características son altamente contagiosas, y estas son: Brasileña P.1, 24 casos; variante Brasileña P.2, 3 casos; la Californiana, 3 casos; Británica, 11 casos; la variante Nueva York, un caso, totalizando la detección en nuestro país de 42 pacientes con variantes de riesgo.