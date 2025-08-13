En septiembre inicia fase clave de cimentación del Cuarto Puente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con un avance físico global del 25%, el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá entra en una fase decisiva, con trabajos de cimentación en ambos extremos de la vía interoceánica.

En septiembre, el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) tiene previsto realizar el vaciado de 1,600 metros cúbicos de concreto en el cabezal de la pila M3, ubicada en el sector de La Boca, corregimiento de Ancón. Este componente es esencial para la cimentación que conectará el viaducto proveniente de Albrook con el futuro puente atirantado, por el lado este.

Manuel Alvarado, director del proyecto por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) explicó que este proceso, que tomará entre 24 y 28 horas continuas, se desarrolla actualmente con labores de refuerzo de acero para asegurar su resistencia mecánica.

Trabajos en el sector oeste

En paralelo, en el sector oeste, se avanza con la instalación de los pilotes permanentes que conformarán los cabezales de la futura torre oeste (M4). Estos elementos forman parte de la cimentación profunda del puente atirantado, diseñado para soportar cargas de gran magnitud.

En tanto en el frente de trabajo del sector oeste, por Farfán, se ejecutan labores de nivelación de terreno en el área donde se integrará el futuro intercambiador del oeste con el próximo viaducto, un puente segmentado prefabricado de 1,123 metros de longitud que servirá como acceso al Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá por el lado oeste.

En el diseño del proyecto, la carretera Panamericana y la vía conocida como ocho carriles o Roberto F. Chiari se conectarán con el intercambiador del oeste, lo que permitirá a los conductores dirigirse hacia el Cuarto Puente o hacia el Puente de las Américas.

El ministro del MOP, José Luis Andrade, recordó que, al inicio de su administración, el proyecto apenas registraba un 1% de avance y carecía de dirección técnica clara. “Hoy, gracias al trabajo de un equipo comprometido, hemos alcanzado un 25% de progreso. En 2028, esta obra será una realidad”, destacó.

El diseño del Cuarto Puente contempla cinco segmentos principales: el puente atirantado, los viaductos de acceso este y oeste, y los intercambiadores este y oeste.

La estructura contará con tres carriles en ambas direcciones, cada uno con un ancho de 3.65 metros, lo que permitirá mantener una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. El costo del proyecto se estima en 2,137 millones de dólares, incluyendo el financiamiento.

La obra dispondrá de dos intercambiadores: uno en el lado oeste, que se conectará con la carretera Panamericana y la vía Ocho Carriles, e incorporará cuatro pasos subterráneos; y otro en el lado este, que se enlazará con la red de carreteras existente en la zona de Albrook.

Esta obra, estima concluir a finales de 2028, además el titular del MOP ha confirmado que el cuarto puente tendrá peaje. Este peaje será administrada por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) una vez finalizada, tal como ocurre con los corredores.