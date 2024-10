En su primer día como director de la CSS, Dino Mon recorre policlínicas; asegurados exigieron mayor abastecimiento de medicamentos

Escuchar audio noticia

El nuevo director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, quien estará al frente de la institución de salud más importante del país durante los próximos cinco años, tomó posesión de su cargo hoy, 1 de octubre, en la presidencia de la República a cargo del mandatario José Raúl Mulino y posteriormente realizó un recorrido por diversas policlínicas del área metropolitana y Panamá Oeste.

Su primera visita fue a la Policlínica Presidente Remón, ubicada en Calle 17, donde Mon tendrá su oficina principal y desde donde administrará la entidad, alejado del despacho ejecutivo que se ubicada en Clayton.

Durante su estancia, varios asegurados que estaban en búsqueda de medicamentos se acercaron al director para solicitar el abastecimiento de las farmacias de la CSS con medicinas necesarias para tratar la presión arterial, la diabetes, enfermedades cardíacas, entre otras patologías.

Una de las aseguradas que buscaba medicamentos fue María Rivera, quien viajó desde Veracruz en busca de colágeno, un suplemento que necesita desde hace dos meses y que es fundamental para sus articulaciones. “Por favor, al nuevo director de la CSS, que ponga las medicinas en las farmacias para los jubilados y todos los demás”, solicitó Rivera.

El director general también visitó las policlínicas Santiago Barraza, ubicada en La Chorrera, y Dr. Blas Daniel Gómez Chetro, en el distrito de Arraiján, donde los asegurados solicitaron ayuda con la red de ambulancias, pues no hay suficientes vehículos para trasladar a los pacientes a la capital.

Además, los asegurados pidieron mejorar la atención médica, reducir el tiempo de espera para las citas, y abastecer los insumos y reactivos necesarios para realizar los laboratorios a tiempo.

Frente a este panorama, donde los asegurados exigen mejoras en el servicio, Mon informó que próximamente comenzarán a llegar los insumos médicos que permitirán retomar las cirugías atrasadas, iniciando con las áreas de cardiología y ortopedia. Esta acción, según Mon, ayudará a reducir la saturación en los cuartos de urgencias.

Recientemente los pacientes de ortopedia denunciaron que las operaciones estaban demorando más de dos años, especialmente los casos de reemplazo de rodilla.

Con este plan, las nuevas autoridades de la CSS buscan reducir la mora quirúrgica, que actualmente supera el 60%, con más de 19,500 operaciones pendientes. Se espera que en los primeros cinco días de esta gestión comiencen a llegar los insumos.

En cuanto a los medicamentos, Mon aseguró que se reactivarán las licitaciones para la compra de fármacos, incluyendo la licitación de 2023 y la que el pasado 13 de agosto fue suspendida por el presidente de la República, José Raúl Mulino, con un valor de $146 millones. “Vamos a poder comprar, y esas medicinas llegarán a finales de octubre y noviembre”, afirmó Mon.

Durante su discurso en Calle 17, Mon denunció que se encontraron grandes cantidades de medicamentos vencidos en los depósitos de la CSS, lo que representa pérdidas por un valor de $2.5 millones, debido a que no fueron entregados a tiempo. “Esto no puede volver a ocurrir, necesitamos un cambio profundo. Debemos cambiar la filosofía de esta institución y enfocarnos en las personas. La salud no es cuestión de trámites, sino, ante todo, un acto humano”, declaró el director.

A la vez anunció varias medidas que implementará, como la informatización y el control para que los asegurados puedan tener claridad y seguimiento en su atención. Además, se pondrá en marcha un proceso de control desde la compra de medicamentos hasta su distribución. Se comprometió, además, a garantizar las jubilaciones y pensiones: “Sabemos que el futuro de muchas familias depende de ellas, y no escatimaremos esfuerzos para fortalecer el sistema”.

El director de la CSS, quien también forma parte de las mesas de trabajo para salvar la CSS en la Presidencia, indicó que su principal reto será sacar al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de su “peor crisis financiera”. Agregó que una de sus primeras tareas será implementar una estrategia, en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa), para reducir el notable desabastecimiento de medicamentos e insumos que tanto afecta a los pacientes.

El último reporte dejado por el exdirector de la CSS, Enrique Lau, indicaba un abastecimiento del 88.1%. No obstante, el propio presidente Mulino confirmó que solo en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid el nivel de medicinas en la farmacia es inferior al 60%.