En una escuela de El Chorrillo, 15 minutos a la semana buscan cambiar el futuro de niños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un innovador programa educativo internacional llegó al Centro de Formación Integral Nuestra Señora de La Merced, en El Chorrillo, para fortalecer el desarrollo cognitivo de más de 160 niños mediante ejercicios interactivos de apenas 15 minutos a la semana.

En el corazón de El Chorrillo, niños del Centro de Formación Integral Nuestra Señora de La Merced participan cada semana en una experiencia educativa poco común en las escuelas públicas de Panamá. Frente a una tableta y durante apenas 15 minutos, identifican patrones, completan secuencias y resuelven ejercicios diseñados para fortalecer habilidades cognitivas fundamentales incluso antes de aprender a leer y escribir.

Se trata de Magrid, un programa educativo nacido en Luxemburgo que busca potenciar el desarrollo cognitivo infantil desde la primera infancia y que llegó al plantel como parte de un plan piloto impulsado por benefactores internacionales y panameños.

El proyecto arribó al centro educativo a través de personas y organizaciones que conocían el trabajo comunitario que desarrolla la escuela en El Chorrillo y decidieron respaldar la iniciativa en Panamá. La propuesta fue presentada a Fray Javier Mañas, director del plantel, quien apoyó la implementación del programa.

“El proyecto llegó de manos de personas que conocen el trabajo que realizamos aquí y creen en la importancia de invertir en la primera infancia”, explicó Mañas.

Para el religioso, fortalecer el desarrollo cognitivo infantil representa una apuesta directa al futuro del país.

“Toda inversión en primera infancia es una inversión para el país. Apostar por el desarrollo cognitivo de los niños les permite tener mejores oportunidades y un crecimiento integral”, expresó.

Modelo educativo enfocado en primera infancia

La herramienta educativa está dirigida a estudiantes desde maternal hasta primaria y funciona mediante ejercicios interactivos adaptados para niños de entre 3 y 7 años.

También puede ser utilizada por estudiantes de mayor edad con necesidades educativas especiales, como trastornos del lenguaje, déficit de atención, dificultades auditivas, dispraxia o síndrome de Down.

Mañas explicó que la escuela opera desde 2007 bajo un modelo de formación integral que acompaña a los estudiantes desde sus primeros años de vida. Muchos ingresan al maternal a los dos años y permanecen en el sistema educativo del centro hasta noveno grado.

“Somos un centro de formación integral. Nuestras soluciones educativas van más allá de enseñar español y matemáticas. También promovemos valores y tratamos de sanar heridas sociales a través de programas y alianzas con organizaciones”, señaló.

Aunque se trata de una escuela oficial, Nuestra Señora de La Merced también recibe apoyo de empresas privadas, benefactores y organizaciones no gubernamentales para sostener distintos proyectos sociales.

La implementación de Magrid comenzó formalmente en marzo pasado y actualmente beneficia a entre 160 y 170 estudiantes, desde prekínder hasta tercer grado.

“Desde enero hemos estado en contacto con el programa. Está presente en distintos países de Latinoamérica y Panamá fue escogido para desarrollar este plan piloto”, explicó Luz María Hurtado, coordinadora de proyectos del centro educativo.

En el Centro de Formación Integral Nuestra Señora de La Merced, se atiende a niños y niñas desde los 2 años con el objetivo de fomentar valores como la solidaridad, la confianza, el cuidado, la amistad y el respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Foto/Elysée Fernández

A diferencia de otras plataformas enfocadas en contenidos académicos tradicionales, Magrid trabaja áreas como motricidad fina y gruesa, percepción espacial, razonamiento lógico y habilidades numéricas básicas.

“El programa está orientado a niños que todavía no saben leer. Por eso fortalece la lógica visual y el desarrollo cognitivo mediante ejercicios sencillos”, detalló Hurtado.

Uno de los aspectos más valorados por los docentes es que el sistema limita intencionalmente el tiempo de exposición a las pantallas. Cada sesión dura un máximo de 15 minutos una vez por semana, con el objetivo de evitar la sobreexposición tecnológica en edades tempranas.

“Nos ha ayudado bastante en el desarrollo cognitivo de los niños sin exponerlos demasiado a las pantallas, porque el programa dosifica el tiempo de uso”, afirmó.

Magrid es una aplicación inclusiva de aprendizaje de matemáticas en la primera infancia para alumnos de guardería, preescolar y primaria. Foto/Elysée Fernández

Educación, comunidad y oportunidades

Aunque el proyecto apenas supera los dos meses de implementación, maestras y coordinadores aseguran que ya observan avances en la capacidad de concentración, atención y resolución de problemas entre los estudiantes más pequeños.

La escuela mantiene, además, una jornada extendida de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., ofreciendo acompañamiento académico y otras actividades formativas dirigidas a niños y adolescentes del sector.

“Tratamos de brindarles más herramientas a nuestros estudiantes, aun siendo una escuela oficial”, comentó Hurtado.

La llegada de Magrid a Panamá no ocurrió de manera casual. Según explicó la coordinadora, varios benefactores internacionales identificaron el potencial del centro educativo en El Chorrillo para desarrollar el piloto, debido al trabajo comunitario y social que realiza la institución.

Parte de esos apoyos provienen de Costa Rica y mantienen vínculos con organizaciones enfocadas en educación y desarrollo infantil.

Detrás del programa también existe una visión más amplia. Documentos estratégicos de Magrid sostienen que fortalecer habilidades cognitivas desde edades tempranas puede traducirse en mejores resultados académicos y mayores oportunidades de desarrollo para los niños.

La iniciativa plantea que muchos sistemas educativos de América Latina enfrentan dificultades para consolidar habilidades fundamentales durante los primeros años escolares, especialmente en comunidades vulnerables.

Los resultados de este plan piloto se tiene previsto presentar al Ministerio de Educación. Foto/Elysée Fernández

Por ello, el enfoque del programa no busca aumentar las horas de estudio, sino hacer más eficiente el aprendizaje mediante ejercicios visuales y de razonamiento lógico.

Otro aspecto destacado por sus impulsores es la capacidad del sistema para operar incluso en zonas con conectividad limitada. La plataforma funciona offline y sincroniza los datos posteriormente, lo que facilita su implementación en comunidades con acceso tecnológico restringido.

Además de Panamá, Magrid mantiene programas en países como Perú y Colombia, junto a organizaciones internacionales que trabajan con niños en contextos vulnerables. Los resultados de este plan piloto se tiene previsto presentar al Ministerio de Educación.

Mientras tanto, en las aulas de La Merced, en pleno corazón de El Chorrillo, pequeños estudiantes continúan resolviendo figuras, patrones y secuencias que buscan fortalecer capacidades esenciales para su aprendizaje futuro.

En uno de los salones, una niña observa atentamente la pantalla de la tableta mientras intenta completar una secuencia de figuras geométricas. A pocos metros, otra estudiante levanta la mano emocionada tras resolver uno de los ejercicios, mientras una maestra recorre el aula observando en silencio el progreso de los niños.

Para docentes y benefactores, la apuesta va más allá de la tecnología: se trata de abrir oportunidades en comunidades donde las condiciones sociales muchas veces limitan el acceso a herramientas educativas innovadoras.