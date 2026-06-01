Panamá, 01 de junio del 2026

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    EN VIVO: Meduca ofrece conferencia sobre la situación actual de la Unachi

    El Ministerio de Educación convocó para este lunes 1 de junio una conferencia de prensa para abordar la situación actual de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

    Redacción de La Prensa
    EN VIVO: Meduca ofrece conferencia sobre la situación actual de la Unachi
    Meduca convoca conferencia sobre la Unachi en medio de cuestionamientos a su administración. LP

    El Ministerio de Educación (Meduca) convocó para la mañana de este lunes 1 de junio una conferencia de prensa para abordar la situación actual de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

    La convocatoria se produce en momentos en que aumentan los cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos y el modelo administrativo de la casa de estudios superiores.

    La Unachi mantiene una planilla de más de 2,000 funcionarios entre personal administrativo y docente, cuyo costo supera los seis millones de dólares mensuales. Además, personas vinculadas al círculo cercano de la rectora Etelvina de Bonagas perciben ingresos que, entre salarios y sobresueldos, superan los 10,000 dólares mensuales.

    A este escenario se suman las investigaciones y auditorías que adelantan la Contraloría General de la República y el Ministerio Público sobre distintos aspectos de la gestión universitaria.

    A través de La Prensa podrá seguir en vivo la transmisión de esta conferencia de prensa y conocer los detalles de los anuncios que realicen las autoridades educativas.

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