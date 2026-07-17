NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La muerte de la influencer y conferencista panameña Marie Claire González, ocurrida recientemente y que ha generado repercusión dentro y fuera del país, ha reabierto el debate sobre la salud mental, la violencia psicológica y la necesidad de fortalecer la prevención y el acceso oportuno a apoyo profesional.

Con el propósito de aportar información responsable y abrir un espacio de reflexión, La Prensa realiza este viernes, desde las 11:00 a.m., el conversatorio en vivo “Salud Mental en Panamá: Una conversación urgente”, en el que especialistas analizan las señales de alerta de la depresión y la ansiedad, el impacto de la violencia psicológica y la importancia de romper el silencio para buscar ayuda antes de que una crisis se agrave.

La transmisión cuenta con la participación de la doctora Virginia Torres Lista, psiquiatra y psicóloga clínica cognitiva con amplia trayectoria en investigación y salud mental; y de la periodista, empresaria y conferencista Carmen Rose, quien compartirá su experiencia personal tras superar una profunda depresión derivada del maltrato psicológico y laboral.

Durante la jornada, los lectores pueden participar enviando preguntas a través de los comentarios y mensajes directos en las redes sociales de La Prensa, con el objetivo de convertir este encuentro en un espacio de orientación, prevención y esperanza.