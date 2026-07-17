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    Debate

    En Vivo. Salud mental en Panamá una conversación urgente

    La Prensa abre espacio de diálogo sobre salud mental tras conmoción por la muerte de Marie Claire González

    Martha Vanessa Concepción
    En Vivo. Salud mental en Panamá una conversación urgente
    Salud Mental en Panamá.

    La muerte de la influencer y conferencista panameña Marie Claire González, ocurrida recientemente y que ha generado repercusión dentro y fuera del país, ha reabierto el debate sobre la salud mental, la violencia psicológica y la necesidad de fortalecer la prevención y el acceso oportuno a apoyo profesional.

    Con el propósito de aportar información responsable y abrir un espacio de reflexión, La Prensa realiza este viernes, desde las 11:00 a.m., el conversatorio en vivo “Salud Mental en Panamá: Una conversación urgente”, en el que especialistas analizan las señales de alerta de la depresión y la ansiedad, el impacto de la violencia psicológica y la importancia de romper el silencio para buscar ayuda antes de que una crisis se agrave.

    La transmisión cuenta con la participación de la doctora Virginia Torres Lista, psiquiatra y psicóloga clínica cognitiva con amplia trayectoria en investigación y salud mental; y de la periodista, empresaria y conferencista Carmen Rose, quien compartirá su experiencia personal tras superar una profunda depresión derivada del maltrato psicológico y laboral.

    Durante la jornada, los lectores pueden participar enviando preguntas a través de los comentarios y mensajes directos en las redes sociales de La Prensa, con el objetivo de convertir este encuentro en un espacio de orientación, prevención y esperanza.

    Martha Vanessa Concepción

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