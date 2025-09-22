Panamá, 22 de septiembre del 2025

    Encuentran con vida a adulta mayor de 84 años desaparecida en Capira

    José González Pinilla
    La mujer de 84 años fue encontrada con vida tras desaparecer. Cortesía/Sinaproc

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que una mujer de 84 años, reportada como desaparecida desde el sábado 20 de septiembre en el sector de El Cacao, distrito de Capira, fue localizada con vida este domingo en una comunidad cercana.

    Desde tempranas horas de la mañana, miembros de Sinaproc, junto a la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y residentes de la zona, participaron en un operativo de búsqueda que incluyó el uso de perros rastreadores.

    La entidad confirmó en sus redes sociales que, tras reanudar el recorrido durante la jornada dominical, la adulta mayor fue hallada sana, lo que puso fin a la intensa labor de localización iniciada durante el fin de semana.

    Sinaproc agradeció el apoyo de las instituciones y de los moradores que colaboraron en la operación de rescate.

