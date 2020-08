Enfermeras protestan para pedir equipos de protección de calidad y el pago de salarios atrasados

Un grupo de enfermeras del Hospital San Miguel Arcángel en San Miguelito salió a protestar este martes 25 de agosto de 2020 en los predios de este centro hospitalario.

Lo hicieron para exigir que se les proporcione de equipos de protección personal para evitar mayores contagios de la Covid-19 en este personal. Además, exigen el pago de salarios atrasados.

Por segundo día consecutivo, personal de salud del Hospital San Miguel Arcángel realiza un piqueteo exigiendo pago de salarios y la dotación de insumos medicos.#LaPrensaSecuestrada

📷Gabriel Rodríguez pic.twitter.com/jJ3uB4rlOT — La Prensa Panamá (@prensacom) August 25, 2020

“Y la culpa no era mía, sino del insumo que no tenía”, “Trabajar sin equipo de protección personal de calidad no es heroísmo, es suicidio”, eran algunas de las consignas de los manifestantes.

Ayer, lunes, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partidas de $16.3 millones al Ministerio de Salud (Minsa) para la cancelación de turnos y salarios adeudados a personal que labora en la lucha contra la Covid-19, la compra de insumos para el Instituto Conmemorativo Gorgas

Este trámite ocurrió en momentos en que médicos, enfermeras, técnicos de salud han protestado porque tiene varios meses sin cobrar salarios.