    Capacitación

    Enseña por Panamá abre convocatoria para la capacitación de 50 docentes

    Yaritza Mojica
    Enseña por Panamá invita a docentes del Ministerio de Educación a unirse al Programa de Liderazgo Educativo para potenciar su impacto en el desarrollo integral de sus estudiantes y comunidades educativas. Cortesía

    La organización Enseña por Panamá anunció la apertura de la convocatoria para la undécima cohorte del Programa de Liderazgo Educativo 2026-2027, dirigida a docentes del sistema oficial que deseen fortalecer sus competencias pedagógicas y aumentar el impacto en el aprendizaje de sus estudiantes.

    El programa, desarrollado en alianza con el Ministerio de Educación (Meduca), ofrece más de 350 horas de formación y acompañamiento personalizado en innovación pedagógica, desarrollo socioemocional y liderazgo educativo. Los participantes recibirán una beca completa, que les permitirá acceder a capacitaciones mensuales, visitas presenciales a sus aulas y mentorías continuas. Al finalizar, obtendrán una certificación oficial avalada por el Meduca.

    La convocatoria está abierta para 50 docentes que laboren en las regiones de Chiriquí, Coclé, Colón, Comarca Ngäbe Buglé, Panamá Centro, Panamá Oeste y Veraguas, y que cumplan con con criterios como ser docentes activos, compartir la visión de educación de calidad y comprometerse a participar activamente en el proceso formativo.

    El programa Enseña por Panamá se implementa desde 2015 y trabaja para garantizar que todos los niños y jóvenes del país tengan acceso a una educación de calidad. Además, como parte de la red internacional Teach For All, presente en 64 países, los docentes seleccionados tendrán la oportunidad de conectarse con una comunidad global de más de 100,000 líderes educativos.

    Los interesados podrán postularse hasta el 26 de octubre de 2025 a través del formulario disponible en www.ensenaporpanama.com/postula.

    Requisitos para postular:

    • Ser docente activo en el sistema educativo oficial.

    • Laborar en alguna de las siguientes regiones: Chiriquí, Coclé, Colón, Comarca Ngäbe Buglé, Panamá Centro, Panamá Oeste o Veraguas.

    • Compartir la visión de educación de calidad para todos.

    • Contar con compromiso y perseverancia para alcanzar metas personales y profesionales.

    • Tener disposición para el aprendizaje colaborativo y la búsqueda de soluciones creativas.

    • Participar activamente en las 350 horas de formación previstas para el período 2026-2027.

