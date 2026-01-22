‘Entraron en una zona de confort’: Lucy Molinar expone crisis en Coneaupa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Lucy Molinar, titular de Educación, criticó la falta de dinamismo en el sistema de evaluación, señalando que la complacencia ha debilitado los estándares académicos.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) atraviesa una etapa crítica que debe corregirse con urgencia y planteó la necesidad de introducir reformas legales para reactivar y fortalecer el sistema de acreditación universitaria del país.

“Tenemos un tema muy fuerte con Coneaupa que tenemos que arreglar”, afirmó Molinar al referirse a la situación interna del organismo encargado de velar por la calidad de la educación superior.

Sus declaraciones surgen en medio de la controversia generada por la fallida sesión extraordinaria del Coneaupa, celebrada el 19 de noviembre de 2025, en la que el pleno rechazó abrir una investigación disciplinaria contra la secretaria ejecutiva del organismo, María del Carmen Terrientes de Benavides.

Para la ministra Molinar, el problema no es nuevo. Recordó que durante el primer proceso de acreditación universitaria se produjo un cambio positivo en las instituciones de educación superior. “Cuando comenzamos el primer proceso de acreditación, las universidades empezaron a investigar y a hacer extensión; todo el mundo se montó en una carrera por mejorar”, señaló. Sin embargo, advirtió que ese impulso inicial se fue diluyendo con el paso del tiempo.

“De repente, todo el mundo entró en una zona de confort muy cómoda”, dijo, al cuestionar la pérdida de dinamismo del sistema de evaluación. A su juicio, esa etapa de estancamiento contribuyó a debilitar los estándares académicos y a erosionar la credibilidad del proceso de acreditación.

Molinar afirmó que recientemente percibió un cambio de actitud entre las universidades. “Afortunadamente, ayer [martes 20 de enero] sentí que había consenso en las universidades de que sí tenían que dar ese paso”, sostuvo, en referencia a la disposición de los centros de educación superior para aceptar reformas. Pero fue más allá y consideró que esos cambios no pueden quedar en acuerdos informales. “Tenemos que consagrarlo en la ley”, subrayó.

Fracasa intento de investigación

Las declaraciones de la ministra se conocieron luego de una sesión extraordinaria del Coneaupa que terminó sin consecuencias disciplinarias, pese a los señalamientos acumulados contra la gestión interna del organismo y contra su secretaria ejecutiva. El pleno rechazó, por mayoría, los cinco puntos que buscaban sustentar la apertura de una investigación administrativa y la separación temporal de Terrientes de Benavides mientras se desarrollaba el proceso.

La reunión, presidida por la propia Molinar en su calidad de presidenta del Consejo, se extendió por varias horas y estuvo marcada por un ambiente de tensión, cuestionamientos éticos, criterios legales enfrentados y una profunda división entre los miembros del pleno. Al cierre del debate, ninguna de las propuestas logró los votos necesarios para iniciar una investigación formal.

Durante la sesión se discutieron cinco temas considerados críticos: la acreditación de la carrera de Enfermería de la Universidad de Panamá; el manejo de un informe técnico de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) y una posible extralimitación de funciones; la omisión en la reincorporación de la Universidad de las Américas (Udelas) al Consejo; las ausencias, representaciones y viajes oficiales de miembros del organismo, y los criterios emitidos por instancias técnicas.

En el primer punto, la moción para abrir una investigación obtuvo tres votos a favor y cinco en contra. En el segundo, cuatro consejeros votaron a favor y cinco en contra. La votación sobre la reincorporación de Udelas sumó dos votos a favor, cinco en contra y una abstención. En los temas de ausencias y de criterios técnicos tampoco se alcanzó el respaldo suficiente.

Tras el conteo final, el acta dejó constancia de una conclusión tajante: “No se investiga nada”. Ninguno de los señalamientos alcanzó la mayoría requerida para activar procedimientos disciplinarios.

Fracasa intento de investigación

Lejos de cerrar el debate, la decisión dejó al descubierto una crisis interna que, según varios consejeros, amenaza con deteriorar aún más la credibilidad del organismo.

Uno de los ejes centrales de la discusión fue la preocupación por posibles conflictos de interés dentro del propio Consejo. Molinar cuestionó abiertamente la participación de abogados que, al mismo tiempo, ejercen como rectores de universidades privadas sometidas a procesos de evaluación por parte del Coneaupa. La ministra calificó esa situación como “impresentable” y contraria a los principios básicos de ética pública.

“Si un rector de una universidad actúa como abogado en procesos vinculados al Consejo, hay un conflicto de interés donde se mire”, advirtió durante la sesión, según consta en el acta.

También se denunciaron filtraciones de información confidencial, específicamente puntajes de evaluación universitaria que no debían circular fuera del pleno. Este hecho habría generado roces entre universidades involucradas y alimentado los cuestionamientos sobre el manejo de datos sensibles.

La secretaria ejecutiva del Coneaupa, MaríaTeresa Terrientes de Benavides (izquierda), y Lucy Molinar, ministra de Educación. Archivo.

A ello se sumaron señalamientos de irregularidades administrativas y retrasos en la convocatoria de sesiones ordinarias. Varios consejeros recordaron que el Coneaupa acumulaba más de 30 temas pendientes debido a la falta de reuniones en meses anteriores, una situación que, según dijeron, contribuyó al deterioro del funcionamiento institucional.

Algunos miembros calificaron el proceso como “penoso” y “vergonzoso”, sobre todo para quienes se incorporaban recientemente al organismo. Otros advirtieron que, aun sin abrirse investigaciones formales, los problemas señalados no desaparecen y podrían ser revisados por otras instancias del Estado.

La discusión también estuvo atravesada por criterios legales encontrados. Informes del Ministerio de Economía y Finanzas señalaron que el Comité de Investigación carecía de competencia y que las atribuciones correspondían al Comité de Ética. En contraste, documentos del Meduca, Senacyt y universidades advirtieron sobre la necesidad de revisar los hechos ante posibles irregularidades.

Pese al fracaso del intento de investigación, Molinar dejó claro que el cierre del debate en el pleno no pone fin al problema. Llamó a “ordenar la casa” y a fortalecer los controles internos para evitar que el Coneaupa pierda aún más credibilidad y se debilite su papel en el sistema de educación superior.

“El Coneaupa es demasiado importante para el país como para permitir que salga herido”, sostuvo.

De repente, todo el mundo entró en una zona de confort muy cómoda”, dijo, al cuestionar la pérdida de dinamismo del sistema de evaluación. A su juicio, esa etapa de estancamiento contribuyó a debilitar los estándares académicos y a erosionar la credibilidad del proceso de acreditación.

La ministra insistió en que el organismo debe recuperar su función original: garantizar estándares de calidad y estimular la mejora continua en las universidades. Para ello, reiteró que será necesario revisar la legislación vigente y consagrar en la ley nuevos mecanismos que eviten conflictos de interés, refuercen la transparencia y devuelvan dinamismo al sistema de acreditación.

La sesión del 19 de noviembre fue la continuación de un proceso iniciado en septiembre de 2025, cuando el Ministerio de Educación convocó una reunión extraordinaria para analizar la separación temporal de la secretaria ejecutiva mientras se desarrollaba una investigación. Dos meses después, el pleno optó por no avanzar en esa dirección.

La jornada concluyó con el compromiso de revisar la normativa interna, mejorar los mecanismos de transparencia y retomar con regularidad las sesiones del Consejo. Sin embargo, más allá del resultado formal, el acta deja constancia de un problema más profundo: una crisis de confianza que amenaza con erosionar la credibilidad del organismo encargado de garantizar la calidad de la educación superior en Panamá.