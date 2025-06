Nuevas amenazas, ¿volverán los docentes a las aulas?

Exclusivo Suscriptores

La mayoría de las escuelas en las 16 regiones escolares del país están abiertas y operando con normalidad, informó el Ministerio de Educación (Meduca) en el marco del inicio del segundo trimestre del año escolar 2025, a pesar del paro docente que continúa desde el pasado 23 de abril.

No obstante, la institución no ofreció un informe detallado sobre la cantidad de educadores que se habrían estado reincorporando a las aulas, tras advertir que aquellos que no regresaran ayer serían reemplazados. El Meduca ni la Presidencia de la República tampoco han dado a conocer qué medidas concretas se adoptarán esta semana contra los docentes que no han retornado a las aulas.

En una nota de prensa, el Meduca se limitó a agradecer a toda la comunidad educativa —padres de familia, estudiantes, docentes, directores y personal administrativo— por su compromiso con la formación de ciudadanos íntegros y responsables, preparados para enfrentar los desafíos del futuro.

Además, reiteró a los docentes que no se requiere presentar ningún documento para reincorporarse a sus funciones: “Solo los necesitamos a ustedes, para que en cada aula nuestros niños reciban conocimiento, guía e inspiración”, señaló.

Más temprano, la directora regional de Educación de San Miguelito, Aymeth Espinosa, sostuvo que los docentes que no acataron el llamado del Meduca a reintegrarse ayer a las aulas podrían enfrentar procesos administrativos por abandono de cargo.

Espinosa informó que dichos procesos se adelantarán en coordinación con el departamento de Asesoría Legal del Meduca.

La directora regional señaló que, en la región de San Miguelito, el 85% de los docentes y estudiantes ya están asistiendo con normalidad a clases.

Durante el fin de semana, la ministra de Educación, Lucy Molinar, advirtió que los educadores que no se reincorporaran este lunes serían reemplazados, ya que el año escolar está en riesgo, especialmente porque el primer trimestre fue irregular en varios centros educativos del país.

En la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, padres de familia expresaron su inconformidad ante la ausencia de docentes y exigieron que estos fueran sustituidos.

Lo que dicen los docentes

Por su parte, la Asociación de Maestros Independientes Auténticos afirmó que ningún docente puede ser reemplazado por el Meduca, ya que eso violaría la Constitución Nacional y las leyes vigentes. Además, acusaron al Ministerio de ejercer presión psicológica para debilitar la huelga.

“No te dejes engañar por la ministra y sus asesores”, señalaron en un comunicado publicado en su cuenta en X (antes Twitter).

Colegas ningún docente puede ser reemplazado por el @MeducaPma hacer esto es violar la constitución y la ley ellos solo están presionando de manera psicológica para disminuir la gran huelga nacional.

No te dejes engañar la Ministra y sus asesores han fracasado en su gestión — GREMIO AMIA. (@AmiaGremio) June 22, 2025

En tanto, Humberto Montero, dirigente magisterial y vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, expresó que todo lo que se está haciendo es ilegal: retenciones salariales, amenazas y epítetos contra los docentes. “Pero estamos aquí. Ya estamos haciendo algunos acercamientos y no nos podemos amilanar, porque sin lucha no hay victoria”, afirmó.

Lo que dicen los padres de familia

El representante de los Padres de Familia de Panamá centro, Aldo Bazán, describió la situación igual a la que enfrentaron al cierre del primer trimestre. “Empezamos exactamente igual, no hubo ningún llamado que lograra que se suspendiera el paro. Los docentes, con todo lo que ha pasado, tienen miedo de regresar sin nada por escrito que los respalde”, agregó.

“Seguimos viendo cómo los muchachos continúan perdiendo clases, sobre todo a nivel secundario. En primaria la situación es un poco más fluida, pero en secundaria es lamentable cómo se sigue cercenando el presente de nuestros jóvenes”, acotó.

Los dirigentes de los docentes se reunieron ayer en horas de la tarde con representantes de la Iglesia católica y empresarios para abordar el tema del paro indefinido.

En conclusión, la prolongación del paro docente mantiene en vilo el desarrollo académico de miles de estudiantes, mientras las partes involucradas intercambian advertencias y reclamos. La necesidad de un diálogo abierto y constructivo se vuelve cada vez más urgente para garantizar la continuidad educativa y proteger el derecho fundamental a la educación de los niños y jóvenes del país.